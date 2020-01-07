Yaş meyve sebze ihracatında rekor

Ege Bölgesi’nden 2019 yılında yapılan yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatında rekor kırıldı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2019’da 890 milyon dolar ihracat yapıldığını açıkladı.

2019’da Ege Bölgesi’nde yapılan ihracat ürünleri kiraz, sofralık üzüm, kestane, mandalina, kornişon ve biber turşuları, kurutulmuş domates ve meyve suyu konsantreleri oldu. Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatın en fazla artış gösterdiği ülke Çin Halk Cumhuriyeti. Çin’e yapılan ihracat yüzde 84 arttı.

İhracatçıların 2020’deki en büyük potansiyel pazarı yine Çin Halk Cumhuriyeti.

2019’da Çin’e Ege Bölgesi’nden kiraz gönderildi. 2020’de de üzüm ve nar ihracatı yapılabilir. İhracatçılar Türkiye ile Çin hükümetlerinin adımlarını hızlandırması istiyor.

2020’de hedefi 1 milyar dolar bandına çıkaran Ege Yaş Meyve Sebze ve Mamulleri İhracatçılar Birliği’nin hedef pazarı Çin, Hindistan, Güney Kore, Vietnam ile Afrika ülkeleri olacak.

HABER: UFUK AKKAYA KAMERA: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

ulusal.com.tr