İran uzaya roket fırlattı!
İran uzaya roket fırlattı!
Putin'den Trump açıklaması
Putin'den Trump açıklaması
Taksici, taksimetreyi açmayınca...
Taksici, taksimetreyi açmayınca...
Fazıl Say, en prestijli müzik ödülünün sahibi
Fazıl Say, en prestijli müzik ödülünün sahibi

Yaş meyve ve sebze fiyatları

Antalya Toptancı Hali'nde, fasulyenin kilogramı geçen haftaya göre 1 lira yükseldi.

Yaş meyve ve sebze fiyatları

Antalya Toptancı Hali'nde, fasulyenin (sırık Ayşe) kilogram fiyatı geçen haftaya göre 1 lira arttı.

Toptancı halinde geçen hafta kilogramı 2,20-3,60 liradan satılan dolmalık biber bu hafta 2,20-3,80 liradan satışa sunuldu. Kapya biberin kilogram fiyatı ortalama 30 kuruş artarken, sivri biberin fiyatı 10 kuruş düştü.

Geçen hafta kilogramı 1-2 liradan satılan yayla domates bu hafta 1,30-2,10 liradan işlem gördü. Kokteyl domatesin fiyatı ise ortalama 10 kuruş arttı.

Beyaz üzümün kilogram fiyatı geçen haftaya göre 90 kuruş yükselirken, siyah üzümün kilogram fiyatı 40 kuruş geriledi.

Antalya Toptancı Hali'nde bugün satışa sunulan bazı sebze ve meyvelerin kilogram fiyatı (en düşük ve en yüksek) TL olarak şöyle:
 

SEBZELER En düşük (kg/TL) En yüksek (kg/TL)
Biber (dolma) 2,20 3,80
Biber (kapya) 2,00 3,30
Biber (sivri) 2,20 3,20
Dereotu 0,80 1,40
Domates (yayla) 1,30 2,10
Domates (çeri) 3,50 5,50
Domates (kokteyl) 2,20 4,00
Fasulye (sırık Ayşe) 3,00 6,00
Havuç 1,30 2,00
Hıyar (slor paket) 1,20 2,30
Hıyar 0,90 1,60
Ispanak 1,70 3,20
Kabak (sakız) 0,90 1,60
Karnabahar 2,50 4,90
Kereviz 1,30 2,60
Lahana (beyaz) 0,60 1,40
Lahana (kırmızı) 0,70 1,50
Marul (düz) 0,80 1,50
Marul (kıvırcık) 0,70 1,40
Nane 0,45 0,90
Patates 0,90 1,80
Patlıcan 0,90 1,70
Sarımsak (kuru) - -
Soğan (kuru) 1,00 1,90
MEYVELER
Erik (Anjelika) 2,30 3,90
Greyfurt 3,00 5,80
Karpuz 0,60 0,95
Kavun 0,90 1,60
Kayısı 2,50 4,90
Muz (yerli) 2,80 5,90
Şeftali 2,20 4,30
Üzüm (beyaz) 1,70 3,90
Üzüm (siyah) 2,00 4,20


Kaynak: AA
Etiketler; #Yaş meyve #sebze #antalya #ekonomi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Ulusal Kanal 24-30 Temmuz yayın akışı
Sonraki Haber
Van Kedileri yüzerek serinleyecek
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.