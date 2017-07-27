Antalya Toptancı Hali'nde, fasulyenin kilogramı geçen haftaya göre 1 lira yükseldi.

Antalya Toptancı Hali'nde, fasulyenin (sırık Ayşe) kilogram fiyatı geçen haftaya göre 1 lira arttı.



Toptancı halinde geçen hafta kilogramı 2,20-3,60 liradan satılan dolmalık biber bu hafta 2,20-3,80 liradan satışa sunuldu. Kapya biberin kilogram fiyatı ortalama 30 kuruş artarken, sivri biberin fiyatı 10 kuruş düştü.



Geçen hafta kilogramı 1-2 liradan satılan yayla domates bu hafta 1,30-2,10 liradan işlem gördü. Kokteyl domatesin fiyatı ise ortalama 10 kuruş arttı.



Beyaz üzümün kilogram fiyatı geçen haftaya göre 90 kuruş yükselirken, siyah üzümün kilogram fiyatı 40 kuruş geriledi.



Antalya Toptancı Hali'nde bugün satışa sunulan bazı sebze ve meyvelerin kilogram fiyatı (en düşük ve en yüksek) TL olarak şöyle:

