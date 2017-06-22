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Yasadışı şans oyunlarına düzenleme

Ulusal Kanal gündeme getirdi, Maliye Bakanı Naci Ağbal harekete geçti. Bakan Ağbal, internet üzerinden oynanan yasadışı bahis ve kumarla ilgili düzenleme yapılacağını açıkladı.

Gazeteci Şule Perinçek'in gündeme getirdiği yasadışı şans oyunları sorunu çözülüyor.

Perinçek; İzmir Milli Piyangocular ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak’ı İzmir ziyareti sırasında dinlemişti. Konuyla ilgili açıklama günler sonra Maliye Bakanı Nabi Ağbal'dan geldi. Ağbal, internet üzerinden oynanan yasadışı bahis ve kumarla ilgili düzenleme yapılacağını söyledi.

Ağbal’ın açıkladığı düzenlemede; müşterek bahis için bankalarda açılan hesapların MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından etkili şekilde denetlenmesi, MASAK bildirimi üzerine savcılıkların hesaplara el koymasına imkân veren bir düzenleme getirilmesi, söz konusu hesapların dondurulması ve para aktarılmasının engellenmesi gibi maddeler yer aldı.

İzmir Milli Piyangocular ve Şans Oyunları Esnaf Odası Başkanı Paşa Çakmak’tan düzenlemeye destek geldi.

Çakmak bunun çok önemli bir açıklama olduğunu söyleyerek "Biz de destekliyoruz. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

HABER: BELMA YÜCEL-KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #şans oyunları #ulusal kanal #şule perinçek #milli piyango #Naci ağbal #internet #bahis #kumar
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