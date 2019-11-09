Yasal takibe intikal eden kişi sayısı, 1 milyon 205 bine ulaştı

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı arttı.

2019 yılı Ocak-Eylül döneminde 2018 yılının aynı dönemine göre yüzde 14 yükselen yasal takibe alınanların sayısı 1 milyon 205 bin kişiye ulaştı.

Rapor, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından açıklandı.

Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe alınan kişi sayısı 2019 yılının ilk üç çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 oranında artarak 673 bin kişi oldu.

Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 24 oranında artarak 822 bin kişi olarak kaydedildi.

ulusal.com.tr