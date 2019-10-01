2020 - 2022 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programı "Değişim Başlıyor" sloganıyla açıklandı. Programa göre; Önümüzdeki 3 yıl için yüzde 5'er büyüme hedefi koyuldu. 2022'de enflasyon hedefi ise yüzde 4,9 olarak öngörüldü. Uzmanlar belirlenen rakamların somut bir dayanağı olmadığı görüşünde.

Hükûmet, 3 yıllık Yeni Ekonomi Programını açıkladı. Enflasyonun düşürülmesi, cari açığın kapatılması hedeflendi. Ancak uzmanlar hedefleri gerçekçi bulmadı.Programda büyüme hedefi 2019 yılı sonunda yüzde 0,5 olarak açıklandı.Önemli başlıklardan biri de enflasyon oldu. 2022'de enflasyonun yüzde 5’in altına olması hedeflendi.Yeni programa göre işsizlik rakamları da yine çift hanelerde kaldı.YEP'i açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ithalat ile ihracat arasındaki farkı ifade eden cari açığa ilişkin de veriler paylaştı.