Trabzon'da "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi" kapsamında örnek bahçeye dikilen yeni fındık çeşitleri "Allahverdi" ve "Okay 28"den yüksek verim alındı.

Trabzon Ticaret Borsası (TTB) koordinasyonunda 2013 yılında hayata geçirilen "Fındıkta Verim ve Kaliteyi Artırma Projesi" kapsamında yeni fındık çeşitleri dikilen örnek bahçede yüksek verim alındığı bildirildi.



TTB'den yapılan açıklamada, proje çerçevesinde Ortahisar ilçesine bağlı Yeşilova Mahallesi'nde İhsan Mazlum adlı üreticiye ait bahçeye, merkezi Giresun'da bulunan Fındık Araştırma Enstitüsünce yapılan seleksiyon çalışmaları ile elde edilen yeni fındık çeşitlerinden "Allahverdi" ve "Okay 28" fındık türlerinin dikildiği belirtildi.



Söz konusu dikimin 2014 yılında gerçekleştirildiği, Allahverdi ve Okay 28 türlerinin tescilinin ise 2015 yılında yapıldığı ifade edilen açıklamada, dikimi yapılan 2 çeşit fındık ağaçlarında dalların, beklenenin üzerinde çotanaklarla dolduğu vurgulandı.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TTB Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Güngör Köleoğlu, proje ile yaşlı bahçelerin yenilenmesi tekniğine uygun budama yapılması, tekli ve ikili şekliyle yeni dikim sisteminin tercih edilmesinin yanı sıra melezleme yoluyla elde edilen yeni çeşitlerden oluşturulan bahçelerle fındık tarımında yeni bir çığır açtıklarını kaydetti.



Çeşitli kurum ve kuruluşların Türk fındığında verim ve kaliteyi artırarak gerçek manada kazanım sağlamak için çaba gösterdiğine işaret eden Köleoğlu, "Artık sıra devletin bu konuda 2015 yılında verdiği sözü yerine getirmesine ve bu işi yasalarla düzenlemesine, katkı yapmasına gelmiştir. Bunun için acele edilmelidir." ifadelerini kullandı.



Projenin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Trabzon İl Müdürlüğü adına uygulayıcısı ziraat mühendisi Erdal Yığcı ise seleksiyonla elde edilen verimi yüksek Allahverdi ile tombul ve kargalak türlerinin melezlenen Okay 28'in, tombul fındıktan 10-15 gün daha geç yaprak açtığına dikkati çekerek, bunun da mart-nisan aylarında meydana gelebilecek muhtemel don olaylarından hiç veya az etkilenmeyi sağladığını belirtti.