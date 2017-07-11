Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Bostan, "Dünyanın önde gelen en büyük varlık fonlarından biriyle beraber yeni nesil petrokimya tesisi kurma projemiz var, bu konuda imza aşamasına geldik." dedi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Mehmet Bostan, kurum olarak Türkiye'nin geleceği için, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının liderliğinde ve enerji ihtiyaçları çerçevesinde çeşitli alanlarda yatırım yapmak için hazırlandıklarını belirterek, "Dünyanın önde gelen en büyük varlık fonlarından biriyle beraber yeni nesil petrokimya tesisi kurma projemiz var, bu konuda imza aşamasına geldik." dedi.



Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi kapsamında düzenlenen "Gelecek için Yatırım" başlıklı oturumda konuşan Bostan, kongre başlığı altında kendilerini ilgilendiren iki konu bulunduğunu, bunlardan bir tanesinin Türkiye'nin bölgede bir enerji merkezi (hub) niteliği taşıması, diğerinin ise ülkenin uzun dönemli enerji planları olduğunu söyledi.



Bostan, Türkiye'nin yerelleşme ve bu anlamda arz güvenliğini sağlama stratejisi olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin hub olmakla beraber buradan ilave bir katma değer çıkarılabilir mi diye baktığımızda, fon olarak katkı sağlayabileceğimizi görüyoruz. Burada önemli olan Türkiye'nin sadece bir koridor olması değil. Bunun üzerine inşa edilebilecek yeni nesil endüstrilerin de katkı sağlayabileceğini düşünüyoruz." diye konuştu.



"Petrokimya tesisi kurma projemiz var"



Bu çerçevede teknoloji ve diğer alanları ilgilendiren yatırımlar yapmanın amaçlarından biri olduğunu kaydeden Bostan, "Bu konuda somut bir adım atmak üzereyiz. Dünyanın önde gelen büyük varlık fonlarından biriyle yeni nesil petrokimya tesisi kurma projemiz var. Bununla ilgili imza aşamasına geldik. Bunun sağlayacağı avantajlar, Türkiye'nin dış ticaret açığının azaltılması. Katma değerli üretimin sağlanarak ihracata katkı ve istihdam gibi diğer konularda da avantajlar sağlayacak." ifadelerini kullandı.



"Petroldeki istikrarsızlık etkiliyor"



Credit Suisse Petrol ve Gaz Bölümü Başkanı Osmar Abib ise petrol fiyatlarında bir düşüş ve istikrarsızlık bulunduğunu belirterek, bunun da yatırım kararlarını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.



Piyasanın tutarlı, sürekli ve olumlu bir gösterge arayışı içinde olduğunu ifade eden Abib, "Bir iyileşme yoluna girdik, sektör de bunu uzun zamandır beklemekteydi. Bir dizi karanlık dönemden daha önce de geçmiştik ama şu anda yaşadığımız daha öncekilerden çok daha kötü bir durum. Şu anda geleneksel olmayan kaya gazı dünyasına çok fazla odaklanılıyor. Dünyanın en büyük üretim havuzu değil tabii ki ama hızla devam ediyor ve petrol fiyatlarını etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.