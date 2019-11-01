Yeni vergi düzenlemesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi, Değerli Konut Vergisi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim ve oran eklenmesi gibi düzenlemeleri de içeren Dijital Hizmet Vergisi Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda tamamlandı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan, Sayıştayın Meclis adına denetim yaptığını anımsatarak, "Denetimi yapacağız ve bu soruları o zaman soracağız." dedi.

Teklif sahibi, AK Parti İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz, ek bütçe yapılabilmesi için 4749 sayılı kanunda değişiklik yapılması gerektiğini vurgulayarak, bu nedenle öncelikle söz konusu maddenin kanunlaşması gerektiğini söyledi. Demiröz, "Gerekirse o zaman ek bütçe de yapılabilir." ifadesini kullandı.

Komisyon Başkanı Elvan da "Ödenek üstü harcama yapılırsa ek bütçe yapılması gereği doğar." diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, şunları kaydetti:

"Yıl sonu itibarıyla 125 milyar liralık borç öngörüyoruz. Borçlanma tutarını kullanmış durumdayız. Talep ettiğimiz ilave borç kullanımı tutarıyla bu, 125 milyar lirayı aşıyor. 2020 yılının ilk 4 ayında önemli miktarda ödemeler var, itfalar var. Bunlara hazırlıklı olmak için ilave borç kullanımı yetkisi istiyoruz. Yetkiyi 2019 yılında kullanacağız. Esnaf diliyle söylüyorum, bu parayı faize yatırırız, 2020 yılında kullanırız. Hazine kasasında 2020 yılında yapacağımız itfalar için para olması gerekiyor."

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, teklifin, net borç kullanımı tutarına 2019 yılı için 70 milyar lira ilave edilmesine yönelik 40. maddesinin, 2019 bütçesinde değişiklik yaratacağını, bu nedenle ek bütçe ile yasalaştırılması gerektiğini savundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, asgari ücretlinin enflasyon sepetindeki önemli kalemlerinden birinin konut olduğuna işaret ederek, tapuya yönelik bu düzenlemenin enflasyonda bir yükselişe neden olup olmayacağının araştırılması önerisinde bulundu.