Yeni vergiler geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftaya ekonomi gündemiyle giriyor.

Genel Kurul ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milyonları yakından ilgilendiren düzenlemeler görüşülecek.

19 Kasım Salı gününden itibaren yeni vergi düzenlemelerini içeren kanun teklifi ele alınacak. Geçen hafta yapılan görüşmelerde 45 maddelik teklifin ilk 10 maddesi kabul edilmişti.

Teklife göre, dijital hizmet vergisi ve konaklama vergisi adı altında yeni vergiler alınacak. Buna göre dijital hizmet vergisi oranı yüzde 7,5, konaklama vergisi oranı ise yüzde 2 olacak. Otel, motel, tatil köyü, pansiyon, misafirhane ve yayla evi gibi tesisler konaklama vergisine tabi olacak.

Kanun teklifi, gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenerek üst dilimin yüzde 40 olmasını içeriyor. Böylece 500 bin lira üzerinde kazanç elde edenler yüzde 40 oranında vergi ödeyecek.

Futbolculardan yapılan vergi kesintisinin yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkartılması da kanun teklifi içinde yer alıyor.

Öte yandan Plan ve Bütçe Komisyonu da 2020 yılı bütçesi teklifinin görüşmeleri devam edecek. Komisyon yeni haftaya Dışişleri Bakanlığı'nın bütçesinin ele alınmasıyla başlayacak.

Dışişlerinin ardından sırasıyla hafta boyunca Aile Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Enerji Bakanlığı bütçeleri masaya yatırılacak.

2020 yılı için 1 trilyon 95,5 milyar lira bütçe ayrıldı. Bütçe gelirlerinin 956 milyar lira, bütçe açığının ise 138 milyar olması hedeflendi.



ulusal.com.tr