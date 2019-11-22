Yeni vergiler içeren teklif yasalaştı

Yeni vergi paketi Meclis’te kabul edildi. Yılda 500 bin liranın üzerinde kazananlara vergi geldi.

Yeni vergi kalemleri getiren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 45 madde olarak gelen teklif 54 maddeye çıkartılarak yasalaştı.

Teklifle, gelir vergisi üst dilimi, yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkartıldı. Böylece yıllık geliri 500 bin liranın üzerinde olanlar yüzde 40'lık vergi dilimi içine girdi.

Paket ile uluslararası teknoloji şirketleri Türkiye’ye yüzde 7,5 oranında vergi ödeyecek.

En az 20 milyon lira veya 750 milyon euro (avro) gelirli dijital hizmet sunan şirketler bu vergi kapsamına alınacak. Vergiyi ödemeyenlere ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptırım uygulayacak. İlgili firmaların sitesine erişim engellenecek.

Paket ile konaklama vergisi adı altında yeni bir vergi de getirildi.

Otel, tatil köyü, motel, pansiyon ve apart otel gibi yerlerde konaklamaya yüzde 2 vergi uygulanacak. Vergi, 31 Aralık 2020’ye kadar yüzde 1 oranında alınacak.

Basketbol ve voleybol dallarının en üst liglerinde görev alanlar da vergiye tabi tutulacak. Amatör spor yarışmalarını yöneten hakemlere vergi uygulanmayacak. En üst liglerde oynayan sporcuların gelir vergisi kesinti oranı, yüzde 15'ten yüzde 20'ye çıkartıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yani kanunların 6 milyar lira gelir getirmesini bekliyor.



HABER: BUSE GENÇTÜRK KAMERA:UĞUR PİDECİ

ulusal.com.tr