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Yenilenebilir enerjiye 1,8 milyar lira destek

YEKDEM kapsamında elektrik üretimi için ödenen destek miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 690 milyon 197 bin lira artarak 1 milyar 810 milyon 223 bin liraya ulaştı

Yenilenebilir enerjiye 1,8 milyar lira destek

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında üretilen elektrik için ödenen destek miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına göre 690 milyon 197 bin lira artarak 1 milyar 810 milyon 223 bin liraya çıktı.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, YEKDEM kapsamında mayısta 6 milyar 107 milyon 277 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Böylece geçen ay üretilen toplam elektriğin yüzde 26,6'sı bu santrallerden karşılandı.

YEKDEM kapsamında üretilen elektriğin, 4 milyar 349 milyon 788 bin kilovatsaati hidroelektrik santrallerinden, 1 milyar 234 milyon 489 bin kilovatsaati rüzgar enerjisi santrallerinden sağlandı. Kalan 523 milyon kilovatsaatlik üretim ise biyogaz, biyokütle, jeotermal ve çöp gazı kaynaklarından elde edildi.

Yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriğe 1 milyar 691 milyon 952 bin lira ödenirken, lisanssız güneş enerjisinden elde edilen enerjiye de 118 milyon 271 bin 718 lira destek sağlandı. Böylece, mayısta YEKDEM kapsamındaki elektrik üretimi için ödenen destek miktarı geçen yılın aynı ayına göre 690 milyon 197 bin lira artarak, 1 milyar 810 milyon 223 bin lira oldu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması #Yenilenebilir enerji #YEKDEM #Enerji Piyasaları İşletme AŞ #elektrik
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