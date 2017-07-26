Osmangazi-Pendik arasında yüksek gerilim hattının koparak demiryoluna düşmesi sonucu yaşanan arıza ve elektrik kesintisi, yüksek hızlı tren seferlerinde gecikmelere yol açtı.

TCDD Taşımacılıktan yapılan açıklamaya göre, saat 11.10’da Osmangazi-Pendik arasında Sakarya'daki elektrik dağıtım şirketine ait yüksek gerilim hattı kablolarının koparak demiryoluna düşmesi sonucu kataner sisteminde arıza meydana geldi ve hatta elektrik kesildi.



Arıza nedeniyle yüksek hızlı tren (YHT) seferleri Gebze-Pendik arasında dizel tren ve otobüs aktarmalı olarak yapılmaya başlandı. Bu nedenle, YHT seferlerinde gecikmeler yaşandı.



Söz konusu arızanın giderilmesiyle yüksek hızlı trenler saat 17.30'dan itibaren kontrollü olarak seferlerine devam etmeye başladı.