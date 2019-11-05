Yıl başından itibaren vergi, harç ve cezalara büyük zam

Türkiye'deki vergi sistemi orta ve sabit gelirliyi zorluyor. İstenen kaynak elde edilmeyince ek gelir ihtiyacı vergilerdeki artışla karşılanıyor. Hal böyle olunca vatandaşın alım gücü düşüyor.

Vergi, harç ve cezalara zam kapıda. Yeniden değerleme oranı yüzde 22,58 olarak belirlendi.

Motorlu taşıtlar vergisi, pasaport harcı, ehliyet harcı, trafik cezaları yıl başından itibaren yüzde 22,58 zamlanacak. Çalışanın maaş zammında ise dikkate alınan enflasyonun yıl sonunda yüzde 12 seviyelerinde olması bekleniyor. Yani çalışana zam yapılırken yüzde 12, vergi, harç ve cezalara zam yapılırken yüzde 22,58 oranları göz önünde olacak.

Vergi düzenlemesine göre bir dizi değişiklik yapılacak.

Gelir Vergisi tarifesine yüzde 40 oranında bir tarife eklenecek. Değerli konutlara "değerli konut vergisi" gelecek. Konaklama hizmeti ve bu hizmetle birlikte verilen tüm hizmetlere "konaklama vergisi" adıyla yeni bir vergi konacak.

Dijital vergisi de yolda... Bunun dışında vergi usul esaslarında değişiklikler yapılacak. Vergi güvenliğini artırıcı prensipler getirilecek. Vergi ve cezalarda indirimler yeniden düzenlenecek. Bir nevi vergi teşvikleri gelecek. Uyumlu mükelleflere indirim ve vergi ve cezalarda her aşamada uygulanacak indirimler sağlanacak.

Türkiye'de toplanan 100 lira verginin 21 lirası gelir vergisi... Bu 21 liranın 14 lirasını ücretliler ödüyor. Verginin yüzde 60 ila 70'ini KDV ve ÖTV oluşturuyor.

ulusal.com.tr

