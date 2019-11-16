Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 12,18

Reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 66 katılımcıyla "2019 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi" yapıldı. Merkez Bankası'nın hazırladığı ankette enflasyon beklentisi düştü.



Bir önceki anket döneminde yüzde 1,13 olan kasım ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,82'ye geriledi. Aralık ayı TÜFE beklentisi de bir önceki anket dönemine göre gerileyerek yüzde 0,93'ten yüzde 0,72'ye indi.



Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 12,69'dan kasımda yüzde 12,18'e düştü. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, yüzde 11,18'den yüzde 10,46'ya, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 9,76'dan yüzde 9,16'ya geriledi.



Katılımcıların yıl sonu dolar beklentisi de 6'dan 5,9'a indi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre azalışla 6,4'tan 6,32'ye düştü.

ulusal.com.tr