Yılbaşında çarşı pazarın nabzı
Sofralar bu akşam daha güzel günleri yaşamak umuduyla kurulacak. Yeni yıl o sofralarda hep birlikte karşılanacak. Çeşit çeşit ürünlerle lezzetli yemekler yapılacak. Peki o ürünler alınabildi mi? Pazarcı esnafı evine mutlu dönebildi mi? Yılbaşı pazarının nabzını tuttuk. Antalya ve İzmir'de mikrofonumuzu hem üreticiye hem de tüketiciye uzattık.
EKONOMİ 31.12.2019, 19:03
Üretim alanlarından çıktılar. Tezgahlarını kurdular. Yeni yıl bereketi beklediler.
Tarımın başkenti Antalya'da yılbaşı sofralarını donatacak ürünlerle pazar tezgahları doldu taştı. Ancak ne alan memnun ne de satan.
Aynı zamanda üretici de olan pazar esnafı yılın son gününde de girdi maliyetleri derdinde. Peki yeni yılı nasıl karşılayacak?
Alım gücü sıkıntısı yaşayan yurttaşlar ise, yeni yılı karşılarken bari cebini düşünmek istemiyor.
Antalya'nın güler yüzlü pazarcı esnafı, mikrofonumuz aracılığıyla milletimizin yeni yılını da kutladı.
HABER: DEVRİM DÖNMEZ-ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ
KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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