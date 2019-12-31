Yılbaşında çarşı pazarın nabzı

Üretim alanlarından çıktılar. Tezgahlarını kurdular. Yeni yıl bereketi beklediler.

Tarımın başkenti Antalya'da yılbaşı sofralarını donatacak ürünlerle pazar tezgahları doldu taştı. Ancak ne alan memnun ne de satan.

Aynı zamanda üretici de olan pazar esnafı yılın son gününde de girdi maliyetleri derdinde. Peki yeni yılı nasıl karşılayacak?

Alım gücü sıkıntısı yaşayan yurttaşlar ise, yeni yılı karşılarken bari cebini düşünmek istemiyor.

Antalya'nın güler yüzlü pazarcı esnafı, mikrofonumuz aracılığıyla milletimizin yeni yılını da kutladı.

HABER: DEVRİM DÖNMEZ-ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

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