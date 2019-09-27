ABD Uygur yalanlarına devam ediyor
ABD Uygur yalanlarına devam ediyor
AFAD'dan İstanbul depremi açıklaması
AFAD'dan İstanbul depremi açıklaması
Rusya’dan ABD yaptırımına tepki
Rusya’dan ABD yaptırımına tepki
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
Hakkari'de yaralanan asker şehit oldu
banner1119

Yoksulluk sınırı 7 bin liraya dayandı

Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 65 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı ise 6 bin 725 liraya dayandı. Türk-İş’in Eylül ayını kapsayan verilerine göre, bekâr bir çalışanın bir aylık yaşam maliyeti de 2 bin 536 lira olarak hesaplandı. Alım gücü düşen vatandaşlar rakamlara tepkili.

Yoksulluk sınırı 7 bin liraya dayandı

Yoksullaşma oranı artıyor, vatandaşların alım gücü düşüyor.

Türk-İş Eylül ayı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 2 bin 65 lira olarak belirlendi.

Yapılması zorunlu harcamaların toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 6 bin 725 lira oldu. Harcamalar içinde giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar yer alıyor. Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 2 bin 536 lira olarak tespit edildi.

Öte yandan Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,28 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 20,79 oldu. 

Türk-İş tarafından yapılan yazılı açıklamada bu rakamlar karşısında asgari ücretin yetersiz kaldığına dikkat çekildi.

Vatandaşlar da üst üste gelen zamlarla birlikte alım gücünün düştüğünü belirtti, oranlara tepki gösterdi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiş
Önceki Haber
Özel aracında sigara içen binlerce kişiye ceza yağdı
Sonraki Haber
Af çıkacak mı, infaz yasasında yeni gelişme
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.