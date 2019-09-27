Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 65 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı ise 6 bin 725 liraya dayandı. Türk-İş’in Eylül ayını kapsayan verilerine göre, bekâr bir çalışanın bir aylık yaşam maliyeti de 2 bin 536 lira olarak hesaplandı. Alım gücü düşen vatandaşlar rakamlara tepkili.

Yoksullaşma oranı artıyor, vatandaşların alım gücü düşüyor.



Türk-İş Eylül ayı “açlık ve yoksulluk sınırı” araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin aylık gıda harcaması tutarı yani açlık sınırı 2 bin 65 lira olarak belirlendi.



Yapılması zorunlu harcamaların toplam tutarı yani yoksulluk sınırı 6 bin 725 lira oldu. Harcamalar içinde giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar yer alıyor. Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 2 bin 536 lira olarak tespit edildi.



Öte yandan Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı bir önceki aya göre yüzde 0,28 oranında arttı. Gıda enflasyonunda yıllık ortalama artış oranı ise yüzde 20,79 oldu.



Türk-İş tarafından yapılan yazılı açıklamada bu rakamlar karşısında asgari ücretin yetersiz kaldığına dikkat çekildi.



Vatandaşlar da üst üste gelen zamlarla birlikte alım gücünün düştüğünü belirtti, oranlara tepki gösterdi.





ulusal.com.tr