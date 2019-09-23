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Yoksulluk sınırı arttı

Vatandaş, ekonomik krizin faturasını yoksullaşarak ödüyor. 2017 yılında 13,5 olan yoksulluk sınırı 2018'de 13,9'a yükseldi. 16 milyon nüfusun yaşadığı İstanbul'da ise yoksullukla mücadele edenlerin sayısı günden güne artıyor.

Yoksulluk sınırı arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması'nın Bölgesel Sonuçlarını açıkladı.

2018 yılında Türkiye'deki en zengin yüzde 20'lik grubun geliri en yoksul yüzde 20'lik grubun gelirinin 7,8 katı oldu. Yani fark giderek açıldı.

En yüksek gelir İstanbul bölgesinde görülürken, gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu bölge Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli oldu.

Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hane halkı kullanılabilir fert geliri, 2018'de 24 bin 199 lira olarak hesaplandı.


ulusal.com.tr
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