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“Yoksulun enflasyonu resmi enflasyonun üzerinde”

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Turhan Çakar, son bir yılda meydana gelen gıda enflasyonu artışlarının maaş artışlarını geçtiğini açıkladı. Çakar, “Yoksulun enflasyonu resmi enflasyonun üzerinde” dedi.

“Yoksulun enflasyonu resmi enflasyonun üzerinde”

Tüketici Hakları Derneği, Temmuz 2016-Temmuz 2017 dönemine ilişkin enflasyon ve maaş artışlarına ilişkin bir karşılaştırma yaptı.

Buna göre, gıda enflasyonundaki artış emekli ve asgari ücretlilerin maaş artışlarını solladı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türk İş verilerine dayanılarak yapılan karşılaştırmayı Dernek Başkanı Turhan Çakar açıkladı.

“Yoksulun enflasyonu resmi enflasyonun üzerinde” diyen Çakar hükümete seslendi.


 
Haber: Tansev Kara   
ulusal.com.tr

Etiketler; #Tüketici Hakları Derneği
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