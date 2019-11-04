Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?
Üniversite eğitimine devam edebilmek için ihtiyacı olan öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu burs ve kredilerine başvurdu. Kredide üniversite bitirildikten bir süre sonra taksitle geri ödeme yapılıyor. Bursta ise alınan yardım, geri ödenmiyor. Öğrenciler, burs ve kredi sonuçlarını merakla beklerken tarihin belli olup olmadığını ve burs ve kredi başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını araştırıyor
KYK BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KYK burs ve kredi sonuçları hakkında bir açıklama gerçekleşmedi. Ancak geçmiş dönemlerin tarihleri açıklanma tarihi hakkında ipucu veriyor. Geçtiğimiz yıl başvuru 15 Ekim tarihinde gerçekleştirilmiş ve sonuçlar 13 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Tarih aralıklarına bakıldığında sonuçların Kasım ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor.
BURS ALANLAR İÇİN DERS ORTALAMASI ÇOK ÖNEMLİ
Kurumun açıklaması: Kurumumuzdan burs/öğrenim kredisi alan öğrencilerin başarı durumları YÖK Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları, diğer sınıflarda ise 4′ lük sistem üzerinden diploma notu 2 ve üzeri, 100′ lük sistem üzerinden diploma notu 53,33 ve üzeri olan öğrenciler başarılı olarak değerlendirilmesi hususu Kurum Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmıştır. Diploma notu bu puanların altında kalan veya hazırlık sınıfını geçemeyen öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüştürülmektedir.
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