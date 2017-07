Arçelik'in Güney Afrika'daki iştiraki Defy Appliances'ın Genel Müdürü Kozan: "Uluslararası piyasalara açılmak isteyen Türk şirketleri için Afrika kıtası iyi bir başlangıç olabilir"

Arçelik A.Ş'nin Güney Afrika'daki dayanıklı tüketim malları üretimini yapan iştiraki Defy Appliances'ın Genel Müdürü Hakan Kozan, uluslararası piyasalara açılmak isteyen Türk şirketleri için Afrika kıtasının iyi bir başlangıç olabileceğini belirterek, "Kültürel farklılık dünyanın her yerinde var. Afrika'daki zorluk Avrupa'daki zorluktan çok fazla değil." dedi.

Kozan, AA muhabirine Afrika kıtasındaki yatırım imkanlarını anlattı.

Afrika'nın genç nüfus ve şehirleşme eğilimiyle Türk yatırımcılara büyük fırsatlar sunduğunu söyleyen Kozan, son 10 yılda Afrika'daki büyümenin tüm dünya ortalamasının üzerinde olduğuna dikkati çekti.

Kozan, "Dünyadaki madenin üçte biri Afrika kıtasından çıkarılıyor. Dünya petrol üretiminin yüzde 10'u Afrika'da gerçekleşiyor ve buna bir de tarımdaki üretimi eklediğinizde Afrika ekonomisi önümüzdeki 20 yıllık dönemde ekonomisi en hızlı büyüyen kıta olacak." ifadesini kullandı.

Afrika'da ticaret ve yatırım yapmak isteyen Türk şirketlere önerilerde bulunan Kozan, şöyle konuştu:

"Afrika'da bulunan şirketlerin pazarı, ihtiyaçları iyi anlaması lazım. Piyasaya sunacakları ürünle farklı olabilecekler mi, rekabet oluşturabilecekler mi, hangi satış kanallarıyla çıkacaklar gibi sorulara cevap verip karar vermeleri daha sağlıklı olur. Afrika'ya gelip kısa zamanda bir, iki konteyner mal satarak 'Afrika'da ticaret yapıyoruz' demek yanlış olur."



Yatırım öncesi araştırma yapılmalı

Kozan, Türkiye'de tüm sanayi sektöründe üretim yapan şirketler için Afrika'da ciddi yatırım ve ticaret potansiyeli olduğunu vurguladı.

Ancak kıtaya yatırım yapacakların ön araştırma ve değerlendirmeden sonra karar vermesi gerektiğine işaret eden Kozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orta Afrika'da 19 ülkeden oluşan gümrük birliği COMESA, Batı Afrika'da 16 ülkeden oluşan ECOWAS var. Kıtanın güneyinde ise SACU denen Güney Afrika Gümrük Birliği mevcut. Dolayısıyla bu üç birliğin olduğu ülkelerden hangisi daha büyük fırsatlar sunuyorsa ciddi değerlendirmeden sonra yatırım yapmakta fayda var. Yalnızca satış yapmak değil, ürün üretmeyi de değerlendirmek lazım."



"Ürkek yerine agresif davranmalarını öneririm"

Yatırımcıların Afrika'daki kültürel farklılıklardan korkmaması gerektiğini de dile getiren Kozan, "Kültürel farklılık dünyanın her yerinde var. Afrika'daki zorluk Avrupa'daki zorluktan çok fazla değil." dedi.

Kozan, Afrika'nın, belirli ülkelerin kıtaya gelmeye çekinmesinden dolayı daha fazla fırsat barındırdığını ifade ederek, "Bu açıdan baktığınızda Türk firmalarına Afrika'da ticaret ve yatırımda ürkek davranmak yerine daha agresif davranıp pazar ve rağbet analizleri yapmalarını öneririm. Ayrıca 'Zorluk var' diyorlar ama her yerde zorluklar var. Tüm bunları öngörerek ticaret yapmak gerekir aksi halde Türkiye'nin dışına çıkamayız. Dışarı açılmak için riskleri öngörüp onları iyi yönetmek lazım." diye konuştu.

Kozan, Afrika'ya yatırım ve ticaret yapmadan önce satış, pazarlama, finans ve üretim gibi tüm risk ve fizibilite analizlerinin en iyi ve en kötü senaryoya göre yapılması gerekliliğine vurgu yaptı.



"Afrika'da Türk malının itibarı var"

Kozan, "Uluslararası piyasalara açılmak isteyen Türk şirketleri için Afrika kıtası iyi bir başlangıç olabilir." ifadesini kullandı.

Yatırımcıların kısa vadede beklenti içinde olmamaları gerektiğini ancak uzun vadede büyük cirolar elde edebileceklerini dile getiren Kozan, Türk üretimlerinin Afrika'da, Uzakdoğu ürünlerine göre daha fazla itibar gördüğüne işaret etti. Kozan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) buralara yaptığı ziyaretten sonra gazetelerde haber olarak yer alması, Türkiye'nin bilinirliğini artırdı. Buna bağlı olarak marka değeri açısından baktığınızda da markanızın ait olduğu ülkenin markanıza bir katkısı var. Gezdiğim Afrika ülkelerinde 'Türk' ya da 'Türkiye'de üretilmiştir' kelimesinin çok ciddi itibarı olduğunu gördüm. Bu kalite demek, özellikle Uzakdoğu'da üretilen ürünlere göre Türkiye'de üretilen ürünler itibar görüyor ve öne çıkıyor."



"Çin buradaysa kesinlikle yatırım yapılabilecek ülkelerdir"

Öte yandan Çin'in Afrika'da çok aktif olduğuna dikkati çeken Kozan, "Çin, tüm Afrika'da inşaat, altyapı, sanayi ve üretim yatırımlarıyla buradaysa Afrika ülkeleri kesinlikle yatırım yapılabilecek ülkelerdir." dedi.

Kozan, Afrika'da Çin yatırımlarının çok belirgin olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Havalimanına iner inmez Çin'in mevcudiyetini görüyorsunuz fakat Afrika'da yatırım yapmak isteyen Türk firmalarının hedef ülkelerini seçmesi lazım. Seçtikleri ülkede yerel desteğe ihtiyaçları var, yani o bölgede sizin faaliyet gösterdiğiniz alanla ilgili çalışmış, o işi bilen insanlarla pazar analizleri yapmak gerekli. Bir de daha önce yatırım yapmış Türk yatırımcıları dinlemekte fayda var."