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Yumurta fiyatları dibi gördü! Yılın en düşük seviyesinde

Sene başında 40 kuruşa kadar yükselen yumurta fiyatları şu anda 22 kuruşa geriledi ve yılın en düşük seviyesini gördü.

Yumurta fiyatları dibi gördü! Yılın en düşük seviyesinde

İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İşadamları Derneği (İSTYUMDER) Başkanı Necati Yıldırım, yıl başında 40 kuruşa kadar yükselen yumurta fiyatlarının 22 kuruşa gerilediğini belirterek, "İhracatta yaşanan gerilemeye yaz aylarında tüketimde yaşanan yüzde 15-20 civarındaki düşüşün de eklenmesiyle yumurta fiyatları dibi gördü. Yumurta fiyatları yılın en düşük dönemlerinde" dedi.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marketlerde satılan ve büyük boy (large) olarak bilinen yumurta fiyatlarının yıl başında ihracatta  yaşanan artışla birlikte 40 kuruşlara kadar yükseldiğini anımsattı.

Türkiye'nin başta Irak olmak üzere bölge ülkelerine ihracatının aralık  ve ocak aylarında tavan yaptığını, bu yüzden o dönemde yumurta fiyatlarının  arttığını hatırlatan Yıldırım, Türkiye'nin yumurta ihracatında rekabet içinde  olduğu Ukrayna ve İran'da kuş gribi vakalarının görülmesinin de bunda etkili  olduğunu söyledi.

Şu anda Irak'a yapılan yumurta ihracatının neredeyse yarı yarıya  düştüğünü dile getiren Yıldırım, "İhracatta yaşanan gerilemeye yaz aylarında  tüketimde yaşanan yüzde 15-20 civarındaki düşüşün de eklenmesiyle yumurta  fiyatları dibi gördü. 40 kuruştan 22 kuruşlara kadar gerileyen yumurta fiyatları  yılın en düşük dönemlerinde." diye konuştu.

Yıldırım, yumurtanın kolisinin 12 liradan 6,6 liraya kadar düştüğünü  belirterek, yıl başından bugüne fiyatlarda yüzde 50'ye yakın gerileme yaşandığını  söyledi.

Daha düşük fiyatlara da yumurta bulunabileceğini, bunların kalitesiz  ve çok küçük olacağını aktaran Yıldırım, "Ben marketlerde satılan ve büyük boy  yani large boy olarak bilinen yumurtaları söylüyorum." dedi.

"Yumurta tüketiminde Avrupa'nın hayli gerisindeyiz"

Yıldırım, Türkiye'de hayvan sayısının çok fazla olduğunu belirterek,  en çok üretimin Afyon, Konya, Çorum ve İzmir'de yapıldığı bilgisini verdi.

Türkiye'de yumurta tüketiminin kişi başı yıllık 170-180 adet olduğunu  dile getiren Yıldırım, Avrupa'da bu sayının 300 olduğunu söyledi. Yıldırım, bu  alanda Avrupa'nın çok gerisinde olduklarını, daha fazla yumurta yenilmesi  gerektiğini vurguladı.

Yıldırım, "Biz yumurtayı sadece kahvaltıda düşünüyoruz. Ancak yurt  dışında üç öğünde de yenebiliyor. Yaz aylarında yumurta tüketiminin yüzde 15-20  civarında da gerilemesi fiyatları düşürdü." ifadelerini kullandı.

Mevcut fiyatlarla üreticinin zarar ettiğini ifade eden Yıldırım,  muadil ülkelerinkinden kaliteli Türk yumurtasının daha fazla ihraç edilmesi  gerektiğini dile getirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #yumurta #türkiye #ekonomi #avrupa #Yumurta Üreticileri #Necati Yıldırım
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