Sene başında 40 kuruşa kadar yükselen yumurta fiyatları şu anda 22 kuruşa geriledi ve yılın en düşük seviyesini gördü.

İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İşadamları Derneği (İSTYUMDER) Başkanı Necati Yıldırım, yıl başında 40 kuruşa kadar yükselen yumurta fiyatlarının 22 kuruşa gerilediğini belirterek, "İhracatta yaşanan gerilemeye yaz aylarında tüketimde yaşanan yüzde 15-20 civarındaki düşüşün de eklenmesiyle yumurta fiyatları dibi gördü. Yumurta fiyatları yılın en düşük dönemlerinde" dedi.



Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, marketlerde satılan ve büyük boy (large) olarak bilinen yumurta fiyatlarının yıl başında ihracatta yaşanan artışla birlikte 40 kuruşlara kadar yükseldiğini anımsattı.



Türkiye'nin başta Irak olmak üzere bölge ülkelerine ihracatının aralık ve ocak aylarında tavan yaptığını, bu yüzden o dönemde yumurta fiyatlarının arttığını hatırlatan Yıldırım, Türkiye'nin yumurta ihracatında rekabet içinde olduğu Ukrayna ve İran'da kuş gribi vakalarının görülmesinin de bunda etkili olduğunu söyledi.



Şu anda Irak'a yapılan yumurta ihracatının neredeyse yarı yarıya düştüğünü dile getiren Yıldırım, "İhracatta yaşanan gerilemeye yaz aylarında tüketimde yaşanan yüzde 15-20 civarındaki düşüşün de eklenmesiyle yumurta fiyatları dibi gördü. 40 kuruştan 22 kuruşlara kadar gerileyen yumurta fiyatları yılın en düşük dönemlerinde." diye konuştu.



Yıldırım, yumurtanın kolisinin 12 liradan 6,6 liraya kadar düştüğünü belirterek, yıl başından bugüne fiyatlarda yüzde 50'ye yakın gerileme yaşandığını söyledi.



Daha düşük fiyatlara da yumurta bulunabileceğini, bunların kalitesiz ve çok küçük olacağını aktaran Yıldırım, "Ben marketlerde satılan ve büyük boy yani large boy olarak bilinen yumurtaları söylüyorum." dedi.



"Yumurta tüketiminde Avrupa'nın hayli gerisindeyiz"



Yıldırım, Türkiye'de hayvan sayısının çok fazla olduğunu belirterek, en çok üretimin Afyon, Konya, Çorum ve İzmir'de yapıldığı bilgisini verdi.



Türkiye'de yumurta tüketiminin kişi başı yıllık 170-180 adet olduğunu dile getiren Yıldırım, Avrupa'da bu sayının 300 olduğunu söyledi. Yıldırım, bu alanda Avrupa'nın çok gerisinde olduklarını, daha fazla yumurta yenilmesi gerektiğini vurguladı.



Yıldırım, "Biz yumurtayı sadece kahvaltıda düşünüyoruz. Ancak yurt dışında üç öğünde de yenebiliyor. Yaz aylarında yumurta tüketiminin yüzde 15-20 civarında da gerilemesi fiyatları düşürdü." ifadelerini kullandı.



Mevcut fiyatlarla üreticinin zarar ettiğini ifade eden Yıldırım, muadil ülkelerinkinden kaliteli Türk yumurtasının daha fazla ihraç edilmesi gerektiğini dile getirdi.