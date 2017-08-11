Tavuk yumurtası üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalarak 1,5 milyara geriledi.

Türkiye'nin yumurta üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalarak 1,5 milyara düştü.



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, yumurta üretim miktarı haziranda bir önceki aya göre yüzde 2,9 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı. Haziranda 1,5 milyar tavuk yumurtası üretildi.



Söz konusu ayda kesilen tavuk sayısı bir önceki aya göre yüzde 5,1 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 artarak 105 milyon olarak hesaplandı.



Kesilen hindi sayısı ise haziranda bir önceki aya göre yüzde 6 artarken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 düşüşle 429 bin oldu.



Tavuk eti üretimi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5,9 azaldı, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2,2 yükseldi ve 180 bin 922 ton olarak gerçekleşti. Hindi eti üretimi de haziranda mayısa kıyasla yüzde 3,4 artışla 4 bin 499 tona çıkarken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,5 düşüş gösterdi.



Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış seriye göre tavuk eti üretimi, bir önceki aya göre yüzde 0,6, takvim etkisinden arındırılmış seriye göre ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11 artış olarak kayıtlara geçti.