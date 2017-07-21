Yurt içi piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bugünkü Türkiye değerlendirmesini bekliyor.

ABD'de siyasi gündemin ilk sıralarda yerini koruması küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, New York borsası, dün günü karışık seyirle tamamladı.



Dow Jones endeksi yüzde 0,13 düşüşle, Standard & Poor's 500 endeksi yüzde 0,02 kayıpla, Nasdaq Teknoloji endeksi ise yüzde 0,08 artışla günü kapattı.



Analistler, bugün ABD'de veri akışının zayıf olduğunu ancak gelecek hafta gündemin hem ekonomi hem de siyasi açıdan yoğun geçeceğini belirtti.



Fitch değerlendirmesi bekleniyor



Yurt içinde dün güne rekorla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda görülen iyimserliğin etkisiyle günün ilk yarısında tarihi zirve olan 107.749,80 puanı gördü.



Analistler, bugün yurt içi ve dışında veri akışının sakin olacağını, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam yapması beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasalar açısından önemli olduğunu vurguladı.



Ekonomistler, Fitch'in değerlendirmesinde Türkiye'nin "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan görünümü ile ilgili bir değişiklik beklemiyor.