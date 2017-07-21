Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
TSK'dan son dakika açıklaması
TSK'dan son dakika açıklaması
Deprem sonrası çok önemli uyarı
Deprem sonrası çok önemli uyarı
Bass gidiyor
Bass gidiyor

Yurt içi piyasalar Fitch kararını bekliyor

Yurt içi piyasalar, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bugünkü Türkiye değerlendirmesini bekliyor.

Yurt içi piyasalar Fitch kararını bekliyor

ABD'de siyasi gündemin ilk sıralarda yerini koruması küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken, New York borsası, dün günü karışık seyirle tamamladı.

Dow Jones endeksi yüzde 0,13 düşüşle, Standard & Poor's 500 endeksi yüzde 0,02 kayıpla, Nasdaq Teknoloji endeksi ise yüzde 0,08 artışla günü kapattı.

Analistler, bugün ABD'de veri akışının zayıf olduğunu ancak gelecek hafta gündemin hem ekonomi hem de siyasi açıdan yoğun geçeceğini belirtti.

Fitch değerlendirmesi bekleniyor

Yurt içinde dün güne rekorla başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalarda görülen iyimserliğin etkisiyle günün ilk yarısında tarihi zirve olan 107.749,80 puanı gördü.

Analistler, bugün yurt içi ve dışında veri akışının sakin olacağını, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bu akşam yapması beklenen Türkiye değerlendirmesinin piyasalar açısından önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomistler, Fitch'in değerlendirmesinde Türkiye'nin "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan görünümü ile ilgili bir değişiklik beklemiyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #yurt içi #piyasalar #Fitch #karar #uluslararası krediderecelendirme #fitch ratings #türkiye
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Küçük motosikletçilerin hedefi büyük
Sonraki Haber
Linux'ta korkutan güvenlik açığı!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.