Yurtiçi Kargo'dan Black Friday kararı

İndirim kampanyalarından yararlanan ve heyecanla kargolarını beklemeye başlayan müşterilerin heyecanı yarım kaldı.

Kargo şirketlerinde yaşanan yoğunluk nedeniyle kargolardaki bekleme sürerisinin biraz daha uzun zaman alacağını sizlere söyleyebiliriz.

Yurtiçi Kargo'dan kota uygulması

Yurtiçi Kargo firması yaşanan gelişmeler üzerine şubelerine kota uygulması getirdi.Yurtiçi Kargo gönderide bulunmak isteyen müşterilerini son zamanlarını kotalarının dolduğu gerekçesi ile geri çeviriyor.

Yurtiçi Kargo yaptığı açıklama ile online internet sitelerinin gönderilerine kota koyduğunu ve daha fazla aksaklık yaşanmasının bu şekilde önüne geçilebileceğini planladıklarını aktardı.