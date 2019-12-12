Yüzde 100 zam sanayicinin belini büküyor
Enerji maliyetlerin yüzde 100 artması sanayicinin belini bükmeye devam ediyor. Ege Bölge Sanayi Odası Başkan Yarımcısı Muhsin Dönmez, hükümete seslendi, “üzerimizdeki elektrik yükünü azaltın” dedi
EKONOMİ 12.12.2019, 14:29
Sanayiciler elektrik fiyatlarından şikâyetçi…
Ulusal Kanal konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Muhsin Dönmez enerji fiyatındaki belirsizliğin maliyete yansıdığını söyledi.
Sanayi işletmelerinin elektrik faturası; aktif enerji birim fiyatı, aktif enerji bedeli, reaktif enerji bedeli, dağım bedeli, iletim bedeli, TRT payı, Enerji Fonu, Belediye Tüketim Vergisi ve KDV bileşenlerinden oluşuyor. Sanayiciler sadeleştirme ve devlet desteği istiyor.
EBSO Başkan Yarımcısı Muhsin Dönmez, Türkiye’nin ton bazlı ihracat yerine birim bedeli yüksek ihracatlar için üretim yapılmasını önerdi.
HABER: UFUK AKKAYA – KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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