İstanbul Ticaret Odası Haziran ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemlerini açıkladı. Mayıs ayına göre fiyatı yüzde 14 artan patlıcan Haziran ayının zam şampiyonu oldu.

İstanbul'un Haziran ayındaki zam şampiyonu patlıcan, fiyatı en çok azalan ürün ise domates oldu.



İstanbul Ticaret Odası, Haziran ayı perakende fiyatları listesini açıkladı.



Mayıs ayı fiyatı baz alınarak yapılan hesaplamada listede yer alan 242 üründen 68'inin perakende fiyatı arttı, 30'unun ise düştü. 144 ürünün fiyatında da değişiklik olmadı.



Yaş, kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan patlıcan yüzde 13,95'lik artış ile Haziran ayı şampiyonu oldu.



Patlıcanı yüzde 10,40 ile kabak, yüzde 7,60 ile koyun eti ve yüzde 6,06 ile limon takip etti.



Mayıs ayında fiyatı el yakan domates Haziran'da fiyatı en çok azalan üründü. Domates fiyatları Mayıs ayına göre yüzde 33,71 geriledi. Fiyatı azalan diğer ürünler ise sırasıyla erik, kayısı ve taze fasulye oldu.





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