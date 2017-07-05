Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yarın Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc’u kabul edeceği belirtildi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yarın Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn ve Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi Violeta Bulc’u kabul edeceği belirtildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeybekci, Hahn ve Bulc ile basına kapalı görüşecek.



Görüşmelerde, Gümrük Birliğinin güncellenmesi sürecinde resmi müzakerelerin başlatılması, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin geliştirilmesi için karşılıklı atılacak adımlar ele alınacak, Türkiye'nin ihracatına tarife dışı engel teşkil eden karayolu kotaları sorununa süratle kapsamlı bir çözüm sağlanmasına yönelik istişarelerde bulunulacak.