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Zeybekci: Çok yakında inşallah otomobil yatırımlarıyla ilgili güzel şeyler ortaya çıkacak

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Otomotivde de bizi izlemeye devam edin. Çok yakında inşallah otomobil yatırımlarıyla ilgili güzel şeyler ortaya çıkacak." dedi.

Zeybekci: Çok yakında inşallah otomobil yatırımlarıyla ilgili güzel şeyler ortaya çıkacak

Bakan Zeybekci, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yarıyıl  değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)  geçen yıl 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde ülkenin geleceği ve onuru adına  şehit olanlara Allah'tan rahmet diledi.

"Bu bir darbe girişimi değil, bir işgal girişimiydi" diyen Zeybekci,  kalkışmaya karşı milletin sergilediği destansı direnişin dünya tarihine "Türk  demokrasi devrimi" olarak yazılacağını söyledi.

Zeybekci, 15 Temmuz ihanetinin Türkiye'yi yolundan döndürmediğini  belirterek, darbe girişiminden sonraki ilk iş gününde Türk ekonomisinin dimdik  ayakta olduğunu ve ülkenin ekonomi anlamında da bir destan yazdığını ifade etti.

"İhracat seferberliği başlattık"

Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatı ve ihracatçıyı daha güçlü  desteklemek için çalıştıklarını anlatan Zeybekci, geçen hafta İran'a  gerçekleştirdikleri ziyarette, Ocak 2015'te yürürlüğe giren ve 265 ürünü içeren  Tercihli Ticaret Anlaşması'na 120 ürünün daha eklenmesi için görüşmeler  yaptıklarını ifade etti.

Bakan Zeybekci, Tahran'da Türkiye Ticaret Merkezi'ni de açtıklarını  aktaran Zeybekci, "Bu merkezler, çok sayıda ihracatçımızın aynı binada yer  alabileceği, yüzde 70 masraflarını karşıladığımız, her merkez için yıllık 3  milyon dolar bütçe ayırdığımız bir proje. Şimdi 21 ayrı ülkede açacağız." diye  konuştu.

Özel sektörün bir gün öncesinden daha fazla üretim ve ihracat  yapmasını istediklerini belirten Zeybekci, sürdürülebilir bir ihracat artışının  ekonomide büyüme ve istihdama olumlu katkı verdiği bir döneme girmeye  odaklandıklarını dile getirdi.

Zeybekci, ihracatta yeni bir safhaya geçmek için uygulamaya aldıkları  desteklerle 2016'da yeni bir ihracat seferberliği başlattıklarını ifade ederek,  geçen yılın son 2 ayından bu yana ihracattaki kesintisiz artışın devam ettiğine  dikkati çekti.

"İkinci çeyrekte, birinci çeyrekten daha iyi bir büyüme gelecek"

Dünya ekonomisinde 2017'nin ilk 6 ayında olumlu gelişmeler olduğuna  değinen Zeybekci, şunları kaydetti:

"Küresel büyüme görünümünde pozitif gelişmeler var, büyüme tahminleri  artırılıyor. IMF bu yıl dünya ekonomisinin yüzde 3,5 büyüyeceğini tahmin ediyor.  2016'da küresel büyüme yüzde 3,1 olmuştu. Türk ekonomisinin bu yılın ilk  çeyreğinde yüzde 5 büyümesinden sonra, Türkiye'nin 2017 büyüme tahminiyle ilgili  iyileştirmeler yapıldı ama bu iyileştirmeler bile bizim yıl sonu itibarıyla  ulaşacağımız büyüme rakamını yakalayamayacak. İlk çeyrekteki yüzde 5'lik  büyümemizin yüzde 2,2'si ihracattan geldi. İkinci çeyrekte, birinci çeyrekten  daha iyi bir büyüme gelecek. İhracatımızın büyümeye net katkısının 4 çeyrek  boyunca devam edeceğine inanıyoruz."

Bakan Zeybekci, Türkiye'nin G-20 üyesi ülkeler içinde büyüme  performansında üçüncülüğü Endonezya ile paylaştığına işaret etti.

Dünyada para politikalarında sürpriz denilebilecek bir gelişmeyle  karşılaşma ihtimalinin daha da azaldığını aktaran Zeybekci, hem ABD hem Avrupa  hem de Japonya'da 2018'in ilk yarısında parasal sıkılaştırma sürecinin kademeli  olarak başlayacağının görüleceğini dile getirdi.

Emtia ve enerji fiyatlarında da öngörülemeyen dalgalanmalarla  karşılaşma olasılığının bu yıl için daha düşük olduğunu belirten Zeybekci, bunun  da Türkiye için olumlu olduğunu söyledi.

Zeybekci, sermaye piyasalarında da yılın ilk yarısı itibarıyla pozitif  bir havanın hakim olduğunu bildirdi.

"Katar’a 15 bin ton gıda sevkiyatı yaptık"

Yılın ilk 4 ayı itibarıyla küresel ihracatta yüzde 8'lik bir artış  yaşandığı bilgisini veren Zeybekci, siyasi ve coğrafi risklerin ise varlığını  koruduğunu ifade etti.

ABD'deki korumacılık rüzgarının gelecek dönemde dünya ekonomisini  sarabileceğine dikkati çeken Zeybekci, pek çok ülkede kamu borcu seviyesinin hala  yüksek olduğunu söyledi.

Zeybekci, "2016 sonu itibarıyla Türkiye'de kamu borçlarının milli  gelire oranı yüzde 28,3. Bu oran AB'de yüzde 84, avro bölgesinde yüzde 89  seviyesinde." diye konuştu.

Bakan Zeybekci, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 6,6 büyümesi beklense de  demir-çelikteki kapasite fazlalığı, yurt dışına hızlı sermaye çıkışları ve  gelişmiş ülkelerin Çin ürünlerine uygulayacağı önlemlerin takip edilmesi gereken  başlıklar olduğunu bildirdi.

Ekonomik olmayan ama ekonomiyi olumsuz etkileyen konular da  bulunduğunu belirten Zeybekci, "Kuzey Kore'den Orta Doğu'ya kadar pek çok  coğrafyada sükunet henüz sağlanmış değil. Katar, Irak, Suriye krizleri de devam  ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu sürecin Türkiye için fırsatları da beraberinde getirebileceğine  işaret eden Zeybekci, şu görüşleri aktardı:

"Ülkelerin ve şirketlerin ticaret ve ekonomi anlamında çekingen olduğu  bu coğrafyada bizim kahraman ihracatçılarımız, yatırımcılarımız, müteahhitlerimiz  muhteşem işler yapıyor. Biz bu süreçte de oradaki varlığımızı güçlendirerek devam  edeceğiz. En son Katar'la ilgili bugün itibarıyla 200 kargo uçağı, 20'nin  üzerinde tır ile bir gemi yaklaşık 15 bin tonluk gıda sevkiyatı yaptı. Ticari  anlamda belki de dünyadaki ilk ve en büyük hava kargo taşımacılığını  gerçekleştirdik. Şimdi artık daha stabil bir halde deniz ve kara yolunu  kullanmaya başladık. Katar bu süreci herhangi bir olumsuzluk olmadan atlatırsa  Türkiye ile Katar arasında çok önemli bir ekonomi ve ticaret dönemin  başlayacağını göreceğiz. 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamındaki yapım işlerinde  Türkiye'nin çok daha aktif ve güçlü bir şekilde yer almasını da bekliyoruz."

"157,6 milyar dolarlık ihracat rekorunu aşacağız"

Ekonomi Bakanı Zeybekci, bu yılın ilk yarısında Türkiye'nin  ihracatının yüzde 8,2, ithalatının yüzde 8,7 arttığı bilgisini verdi.

Ancak haziran ayında ithalatın yıllık bazda yüzde 1,53 gerilediğini  belirten Zeybekci, 2016'nın eylül ayından bu yana ilk kez ithalatta sınırlı da  olsa yıllık bir daralma yaşandığını, bunda da büyük oranda tüketim mallarındaki  politikalarının etkili olduğunu söyledi.

İthalatta ilk 6 aydaki yükselişin büyük oranda petrol fiyatlarındaki  ve altın ithalatındaki artışın etkisiyle gerçekleştiğini bildiren Zeybekci,  "2017'nin ilk yarısında geçen yıla göre küresel fiyat artışlarının etkisiyle 4,2  milyar dolar daha fazla enerji ürünü ithal ettik. Bu geçen yıla göre enerji  ürünlerinde ithalatımızın yüzde 32,7 artması anlamına geliyor. Yine yılın ilk  yarısında kıymetli taş ve metal ithalatımız yüzde 217,9'luk artışla 8,4 milyar  dolara ulaştı. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre ithalatımızı 5,7 milyar dolar  artırdı." değerlendirmesinde bulundu.

Altın ve enerji hariç düşünüldüğünde Türkiye'nin ithalatının yılın ilk  yarısında yüzde 8,7 artmadığını aksine yüzde 1,6 gerilediğini belirten Zeybekci,  ihracatın da aynı dönemde yüzde 8,2 değil aslında yüzde 8,9'luk artış  gösterdiğini dile getirdi.

Zeybekci, 2017'nin ilk 6 ayında Türkiye’nin dış ticaret hacminin yüzde  8,5 artışla 185,8 milyar dolara, dış ticaret açığının da yüzde 10 yükselişle 30,9  milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Geçen yılın aynı döneminde yüzde 71,9 olan ihracatın ithalatı  karşılama oranının da yüzde 71,5'e düştüğünü belirten Zeybekci, kıymetli taş ve  metaller dışarıda tutulduğunda söz konusu oranın yüzde 83'e geldiğini söyledi.

Türkiye'nin gerçek dış ticaretinin resmini görebilmek için serbest  bölgeler üzerinden gerçekleştirilen net ticareti, bavul ticaretini ve hizmet  ticaretini de esas almak gerekeceğini aktaran Zeybekci, şöyle konuştu:

"Bu şekilde yaklaştığımızda 2016 itibarıyla toplam mal ve hizmet  ihracatımız 190 milyar dolar, ithalatımız ise 216 milyar dolar oluyor. Yani dış  ticaret hacmimizin 400 milyar doları aşan bir rakam olduğunu görüyoruz. Bu  yaklaşımla bir hesap yapacak olursak, şu anda ihracatın ithalatı karşılama oranı  yüzde 87 seviyesine erişiyor. İnşallah 2017 sonunda ihracatın ithalatı karşılama  oranında yüzde 90'ın üzerinde tarihi bir rakama ulaşacağız."

Zeybekci, Orta Vadeli Plan'da (OVP) bu yıl ihracat hedeflerinin 153,3  milyar dolar olduğuna değinerek, çok kolay bir şekilde 155 milyar doları da  geçeceklerini, hatta 157,6 milyar dolarlık tarihi rekoru aşmak istediklerini dile  getirdi.

Bu konudaki cesaretlerinin temmuz ayında artacağını belirten Zeybekci,  bu ay muhtemelen ülkenin ihracat tarihinin en önemli artışını yakalayacaklarını  ifade etti.

"Rusya'ya ihracat ikinci yarıda daha fazla artacak"

Rusya'ya ihracatın yılın ilk 6 ayında yüzde 46 artış gösterdiğini  belirten Zeybekci, ikinci yarıda bu ülkeye daha fazla ihracat artışı olacağını  kaydetti.

Bu yılın sonuna kadar Rusya ile müzakerelerini yürüttükleri Hizmetler  ve Yatırımlarda Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzalamayacaklarını ve Avrasya  Gümrük Birliği ile ilgili çerçeveyi oluşturmak için önemli bir adım atacaklarını  vurgulayan Zeybekci, bunların bu ülkeye ihracatın önünü daha da açacağını dile  getirdi.

Zeybekci, yılın ilk 6 ayında ABD'ye ihracatın yüzde 33,2 arttığı,  İngiltere'ye ihracatın sterlindeki gelişmeler ve Brexit etkisiyle yüzde 27,5  gerilediği bilgisini verdi.

Aynı dönemde Çin'den ithalatın yüzde 15,4 düşüş kaydettiğini aktaran  Zeybekci, Almanya'ya ihracatın yüzde 3,5 arttığını, ithalatın ise yüzde 12,9  düştüğünü söyledi.

Bakan Zeybekci, "Yılın ilk yarısında Irak’a ihracatımız yüzde 29,6  arttı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ihracat ise yüzde 152'lik artış yakaladı.  Bunun altında yatan sebeplere baktığımız zaman, burada bir altın hareketi var."  görüşlerini kaydetti.

"Yüzde 6'lık büyümeye adım atacağız"

Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatı artırmak için bir seferberlik  başlattıklarını belirten Zeybekci, "Türkiye olarak büyüyeceğiz ve bunu da  ihracata dayalı bir büyüme modeliyle gerçekleştireceğiz. OVP'deki yıllık büyüme  hedefimiz yüzde 4,4 düzeyindeydi. Ancak biz yüzde 6'lık büyüme ortalamalarına  doğru bu sene önemli bir adım atacağız." diye konuştu.

Türk lirası (TL) ile ticaret konusuna önem verdiklerini kaydeden  Zeybekci, 2002'de Türkiye toplam dış ticaretinin yüzde 0,6'sını TL ile  yapıyorken, bugün bu oranın yüzde 6,5 seviyesine çıktığına dikkati çekti.

Zeybekci, bu yılın ilk 5 ayı itibarıyla ise söz konusu oranı yüzde  8,5'e yükseltmeyi başardıklarını dile getirdi.

Bakan Zeybekci, "2016 yılında TL ile gerçekleştirilen ihracat 7,9  milyar dolar, ithalat ise 14,3 milyar dolar oldu. Yani TL ile dış ticarette 6,4  milyar dolar açık verdik. Bu şu demek; biz 2016'da cari açığımızın 6,4 milyar  dolarlık kısmını TL ile finanse ettik. Bu değer, toplam senelik cari açığımızın  yüzde 20'lik kısmına tekabül ediyor. 2016'da 19,8 milyar dolarlık yabancı  finansman ihtiyacı duyan bir cari açık gerçekleşti. Yani Türkiye'de finanse  edilmesi gereken cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,3 seviyesindedir."  yorumunu yaptı.

Ocak-mayıs döneminde TL ile yapılan ihracatın dolar değerinin 6,1  milyar dolar olduğunu aktaran Zeybekci, bu rakamın toplam ihracatın yaklaşık  yüzde 10'una denk geldiğini ifade etti.

Zeybekci, TL ile ithalatın ise ocak-mayıs dönemi itibarıyla 6,9 milyar  dolar olduğunu ve toplam ithalattan yüzde 7,7 düzeyinde pay aldığını kaydetti.

"İhracata 33 milyar dolar finansman sağladık"

İhracata yönelik imza attıkları reformlara değinen Zeybekci, "Bugüne  kadar ihracatçımızın karşılamadığımız hiçbir talebi yoktur." dedi.

Zeybekci, şunları kaydetti:

"Kredi Garanti Fonu'nda sağlanan hacim 200 milyar lirayı geçti.  Bakanlığımıza bağlanan Türk Eximbank'ta hedefimiz, dünyada ihracatın  finansmanında bir numara olmak. Geçen yıl ihracata 33 milyar dolar finansman  sağladık. Bu sene bunu 39,8 milyar dolara çıkarıyoruz. 2017 sonu itibarıyla  toplam ihracatımızın yüzde 26'sı kadar finansman imkanı ihracatçıların  kullanımına sunulacak. Geçen yıl bu oran yüzde 23'tü."

Bakan Zeybekci, 5 yıl sonra bugün hiç konuşulmayan elektronik ihracat  rakamlarının da gündeme geleceği öngörüsünde bulunarak, ihracatçıların e-ticaret  sitelerine üyelik ücretlerinin yüzde 80'inin karşıladıklarını bildirdi.

Zeybekci, ihracatçıların mallarını daha kolay bir şekilde yurt dışına  ulaştırabilmeleri için 3. Havalimanının yanında Lojistik ve E-ticaret Serbest  Bölgesi'ni hizmete alacakları bilgisini verdi.

"Gümrük Birliği'nin güncellenmesini çok önemsiyoruz"

 Avrupa Birliği (AB) ile yaşanan olumsuz dönemi geride bıraktıklarını  belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"AB, bizim için standartları itibarıyla bir kızıl elmadır. Her alanda  AB standartlarına ulaşmak bizim için olmazsa olmazdır. Bunlara ulaşmak için  sonuna kadar reformlara devam edeceğiz. Ama bu standartlara ulaştıktan sonra  AB'ye tam üye olup olmamak ikinci bir meseledir. Ona da millet karar verir. Şu an  AB ile en önemli pozitif platformumuz Gümrük Birliği’nin güncellenmesi. Resmi  görüşmelere bu yıl sonuna kadar başlamayı öngörüyoruz. Gümrük Birliği'nin  güncellenmesini çok önemsiyoruz. AB ile ekonomik entegrasyon sağlaması  Türkiye'nin diğer ülkelerle ticareti ilişkilerinde de bir kaldıraç etkisi  olacaktır."

Zeybekci, "İnşallah 2017, Türkiye'nin her alanda ilkler yılı  olacaktır. Bunun sonuçlarını da ülke olarak göreceğiz." dedi.

"Dünya altın ticaretinde merkez olmak istiyoruz"

Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Zeybekci, "Dünya altın  ticaretinde merkez olmak istiyoruz; hem işlenmiş hem külçe altında. Bunun için  çalışıyoruz. Burada ülkelerin koyduğu vergiden dolayı Türkiye’ye doğru kayan bir  trafik var. Bunu yöneteceğiz ve sonuçlarından da büyük faydalar sağlayacağız.”  diye konuştu.

Türkiye’nin Katar'la sorun yaşayan diğer ülkelerle ticari ilişkilerine  yönelik soruya Zeybekci, "Bu ülkelere ihracatımız her sene ramazan ayında düşer.  Burada şu an herhangi bir problem yok. Katar'daki müteahhitlik hizmetlerinin  yaklaşık yüzde 50'sinin içine Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi şirketleri  dahil. Bizim müteahhitlik hizmetlerine ima edilmiş hiçbir şey yok. Türkiye olarak  burada yaşananı kardeşler arasında bir sürtüşme olarak görüyoruz. Yakın bir  süreçte bunu çözüleceğine de inanıyoruz." yanıtını verdi.

Zeybekci, bir soru üzerine, toplam ihracat rakamının yüzde 1'ini  ihracat desteği olarak vermeyi hedeflediklerini kaydetti.

Bakan Zeybekci, proje bazlı yatırım teşvik sisteminde yıl sonunda 60  milyar liraya ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

"Otomotivde de bizi izlemeye devam edin" diyen Zeybekci, "Çok yakında  inşallah otomobil yatırımlarıyla ilgili güzel şeyler ortaya çıkacak. Bazı  markalarda artık dünyada en önemli üretim merkezlerinden biri haline gelmekle  ilgili güzel şeyler duyacağız." şeklinde konuştu.

Zeybekci, "Kredi musluklarının açılması ekonomideki kırılganlığı  artırıyor mu?" yorumunu içeren soru üzerine, "Asla. Bu aslında dayanıklılığı  artırıyor. İçeride bunun etkilerini önemli bir şekilde görüyoruz. Görmeye de  devam edeceğiz. Bu piyasalara, ekonomiye, yatırımcıya üreticiye taze bir havadır.  Bunun etkilerini gördük. Görünmeyen bir etkisi var. Onu da şu an yaşıyoruz. O da  tahmin edilebilen bir şey. Finansmanın biraz daha pahalanması. O da inşallah çok  kısa sürede rahatlar." değerlendirmesinde bulundu.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #ekonomi bakanı nihat zeybekçi #iran #katar #ekonomi
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