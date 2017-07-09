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Zeybekci: Türkiye-İran ticaretinde hedefimiz 50 milyar dolar

Ekonomi Bakanı Zeybekci, "Ana fikir, Türkiye ile İran arasında hiçbir engelin olmaması. Tamamen serbest bir ticaretin olması. 30 milyar dolarlık hedefe ulaşacağız. Hedefimiz 50 milyar dolardır." dedi.

Zeybekci: Türkiye-İran ticaretinde hedefimiz 50 milyar dolar

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İran İletişim ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Mahmud Vaizi ile bir araya geldi.

Başkent Tahran'da, heyetler arası yapılan görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Zeybekci, "Ana fikir, Türkiye ve İran arasında hiçbir engelin olmaması. Tamamen serbest bir ticaretin olması." dedi.

Hedeflerinin, iki ülke arasında serbest ticaretin önündeki engellerin kaldırılması olduğunu belirten Zeybekci, "30 milyar dolarlık hedefe ulaşacağız ve bunu ilk kademe olarak görüyoruz. Hedefimiz 50 milyar dolardır." ifadelerini kullandı.

"Birçok ön çalışma gerçekleştirdik"
İran İletişim ve Enformasyon Teknolojisi Bakanı Vaizi de görüşme sonrası medya mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye ve İran arasında serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için çaba gösterilmesi konusunda mutabık kalındığını belirtti.
Vaizi, AA muhabirinin, iki ülke arasındaki belirlenen hedeflere nasıl ve ne zaman ulaşılacağına yönelik sorusuna, "Biz bu konuda birçok ön çalışma gerçekleştirdik. Örneğin, gaz ihracatı önündeki engeller kaldırıldı ve petrol ihracatımızda artış söz konusu." ifadelerini kullandı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ekonomi bakanı #Nihat Zeybekçi
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