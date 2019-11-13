Ziraat Bankası 3. çeyrekte kar etti

Ziraat Bankası, 2019 yılının üçüncü mali dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.



Banka, yılın 3. çeyreğinde 1,03 milyar TL net kâr elde etti.



Ziraat Bankası'ndan KAP'a yapılan açıklamaya göre, geçen yılın aynı döneminde net kâr 1,69 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece net kârda yüzde 39,2 düşüş yaşandı.



Yılın ilk 9 ayında ise net kâr 3,84 milyar TL oldu. Geçen yılın aynı döneminde net kâr 5,64 milyar TL seviyesinde bulunuyordu.



Bankanın toplan kredileri kredileri eylül sonu itibarıyla geçen yıl sonuna göre yüzde 13,9 artarak 432,1 milyar TL'ye ulaştı.

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