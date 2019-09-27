Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, yerli üretimi desteklemek amacıyla, Türkiye'de üretim yapan otomobil markaları ile işbirliği gerçekleştirdi. Zor durumdaki otomotiv sektörü için bir paket hazırlandı. Üç kamu bankası düşük faizli kredi verme kararı aldı. Hangi araca, kaç ay vade ile ne kadar faizli kredi verilecek? Ayrıntılar haberimizde...

Daralan otomotiv sektörüne ilaç olması için kredi imkanları artırıldı. Üç kamu bankası yerli üretimi desteklemek amacıyla araç kredilerinde indirime gitti.



Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, otomotivde yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri hazırladı.



"Kamu"dan 60 aya kadar vade imkanı sağlayan özel kredi zor durumdaki otomotiv sektörüne can suyu olacak. Açıklama 3 bankadan ortak olarak yapıldı.



Binek araçlarda 50-120 bin lira arasında krediye 18-36 ay aralığında vade imkanı sağlanacak. Faiz ise en az 0,49 en fazla 0,69 olacak. Ticari araçlarda ise kredi tutarı ve vade daha yüksek. 72-120 bin lira arasında 30-60 ay için yüzde 0,49-0,69 faiz uygulayacak.



Kredi koşulları anlaşmalı marka bazında değişiklikler gösterebilecek.



Anlaşmalı firmalar binek araçlar için Fiat, Honda, Hyundai ve Renault Mais, ticari araçlar için Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa olarak belirlendi. Kampanya dönemi 01 Ekim 2019 - 31 Aralık 2019 olacak.



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