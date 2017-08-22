Düzce’de Standart Profil fabrikasında çalışan 144 işçi sebep gösterilmeden işten çıkartıldı. Emekçiler haklarını savunmak için fabrika önünde eylem başlattı. Petrol-iş Sendikası Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar eyleme katılarak işçilere destek verdi.

Düzce Konuralp’te kurulu Standart Profil fabrikasında çalışan 144 işçi işten çıkartıldı.



Fabrika yönetimi işten çıkartmalara herhangi bir gerekçe göstermedi.



Petrol-iş Sendikasında örgütlü işçiler fabrika önünde toplandı. Petrol-ş Genel Başkanı Ali Ufuk Yaşar’da eyleme katılarak emekçilere destek verdi.



İşçiler eylemde 'Bizim sözümüz senet, ya sizin imzanız ne?' yazılı pankart açtı.



Toplu halde iş akitleri feshedilen işçiler işlerine geri dönmek istiyor.





ulusal.com.tr