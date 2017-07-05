Kıdem tazminatında flaş değişiklik
Kıdem tazminatında flaş değişiklik
Transfer resmen açıklandı! Formayı giydi, işte ilk fotoğraf
Transfer resmen açıklandı! Formayı giydi, işte ilk fotoğraf
'Kılıçdaroğlu, CHP’yi PKK-HDP ile ittifaka hazırlıyor'
'Kılıçdaroğlu, CHP’yi PKK-HDP ile ittifaka hazırlıyor'
Erkan Önsel'den Başbağlar katliamıyla ilgili açıklama
Erkan Önsel'den Başbağlar katliamıyla ilgili açıklama

15 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

BARTIN'da çimento fabrikasında çalışan 43 yaşındaki Ferzan Balta, yaklaşık 15 metre yükseklikte vinçten beton zemine düşerek öldü.

15 metre yükseklikten düşen işçi hayatını kaybetti

Gölbucağı Mahallesi'nde faaliyet gösteren çimento fabrikasında çalışan Ferzan Balta, vinçten beton zemine düştü.

Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Balta, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası Balta’nın cesedi, daha sonra otopsi için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Bartın #çimento fabrikası #işçi
banner863
Önceki Haber
Atatürk Havalimanı’nda montajına başlandı!..Diş protezi röntgeni çektirir gibi tarama yapılacak
Sonraki Haber
İlker Başbuğ'un tutuklanmasını Fetullah Gülen istemiş
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.