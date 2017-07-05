BARTIN'da çimento fabrikasında çalışan 43 yaşındaki Ferzan Balta, yaklaşık 15 metre yükseklikte vinçten beton zemine düşerek öldü.

Gölbucağı Mahallesi'nde faaliyet gösteren çimento fabrikasında çalışan Ferzan Balta, vinçten beton zemine düştü.



Ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan Balta, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.



Evli ve 2 çocuk babası Balta’nın cesedi, daha sonra otopsi için Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.