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2 güvenlik işçisi işten atıldı

İstanbul Bakırköy Belediyesi 2 güvenlik işçinin işine son verdi. Güvenlik-iş Sendikasına üye oldukları için işten çıkarıldıklarını iddia eden emekçiler Bakırköy Meydanında yetkilerine seslendi, işlerini geri istedi. Belediye yetkileri ise yasal sürecin devam ettiğini söylemekle yetindi.

EMEK 23.12.2019, 17:49
2 güvenlik işçisi işten atıldı

İstanbul Bakıköy Blediyesi'nde sendikal çalışma yürüten 2 güvenlik işçisi işten çıkarıldı.

İddiaya göre işçiler, Güvenlik-iş Sendikası'na üye oldukları ve örgütlenme çalışması yaptığı için işten atıldı. 

Bakırköy Meydanı'nda toplanan işçiler, belediye yetkililerine seslendi. İşlerini geri istedi.

Bakırköy Meydanı'nda toplanan işçilere Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adana Uyar da destek verdi.

Ulusal Kanal'a açıklama yapan Belediye yetkilileri ise yasal sürecin devam ettiğini söylemekle yetindi. 



ulusal.com.tr

#bakırköy belediyesi #işçiler kovuldu #türkiş #istanbul
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