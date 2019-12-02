2 güvenlik işçisi işten atıldı

İstanbul Bakıköy Blediyesi'nde sendikal çalışma yürüten 2 güvenlik işçisi işten çıkarıldı.



İddiaya göre işçiler, Güvenlik-iş Sendikası'na üye oldukları ve örgütlenme çalışması yaptığı için işten atıldı.



Bakırköy Meydanı'nda toplanan işçiler, belediye yetkililerine seslendi. İşlerini geri istedi.



Bakırköy Meydanı'nda toplanan işçilere Türk-İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adana Uyar da destek verdi.



Ulusal Kanal'a açıklama yapan Belediye yetkilileri ise yasal sürecin devam ettiğini söylemekle yetindi.







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