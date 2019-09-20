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250 kişi 125 gündür direnişte

İzmir’de Aliağa Belediyesi’nin işten çıkardığı 250 işçinin direnişi 125’inci günü geri bıraktı. Belediye, işten çıkarma gerekçesini “Teknolojik gelişmeler” olarak gösterdi.

250 kişi 125 gündür direnişte

DİSK’e bağlı Genel İş sendikasına üye işçilere Vatan Partisi destek verdi. Demokrasi Meydanı’ndaki direniş çadırını ziyaret eden Vatan Partisi İzmir İşçi Sendika Bürosu Başkanı Talat Özdemir, MHP’li Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a seslendi, “Mahkeme sonucu beklemeden işçileri işe iade edin” dedi.

Emekçiler işten çıkarılma sürecini Ulusal Kanal’a anlattı.

İş yeri baş temsilcisi Doğan Aydın, belediyede Genel -İş Sendikası’na üye işçi kalmadığını söyledi.

İşçiler 696 sayılı kararname ile kadro beklerden kapı önüne kondular. Bu süreçte mobinge de maruz kaldılar.

Engelli kadrosu emekçilerde işten çıkarıldı. Onlardan biri de Hüseyin Aydın…

125 günü işe dönme mücadelesiyle geçiren emekçileri Vatan Partisi yetkilileri tebrik etti.

İşçiler sonuç alana kadar eylemi sürdürmekte kararlı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #izmir #Aliağa Belediyesi
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