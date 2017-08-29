Maden sahalarında kamyon şoförü ve iş makinesi operatörü olarak çalışan 50'ye yakın işçi, eylem yaptı. Eylemin adresi Manisa'nın Soma ilçesi.
Yaklaşan bayram öncesi birikmiş maaşlarını almak isteyen işçiler, Türkiye Kömür İşletmeleri Ege Linyitleri İşletmesi önünde bir araya geldi.
Aylardır maaşlarını alamayan işçiler, sıkıntılarının giderilmesini istiyor.
ulusal.com.tr
Manisa'da maden sahalarında kamyon şoförü olarak çalışan 50 emekçi 3 aydan bu yana maaş alamıyor. İşçiler, Ege Linyitleri İşletmesi eylem yaptı.
Maden sahalarında kamyon şoförü ve iş makinesi operatörü olarak çalışan 50'ye yakın işçi, eylem yaptı. Eylemin adresi Manisa'nın Soma ilçesi.
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