“3+3’lük zam teklifi kamu çalışanları ve emekliler için saygısızlıktır.” Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, hükümetin memur zammı teklifine bu sözlerle tepki gösterdi. Böyle bir teklifin müzakere bile edilemeyeceğini belirten Koncuk, “Dağ fare bile doğuramadı” dedi.

Hükümetin yüzde 3+3 zam teklifine memurlar tepkili. Türkiye Kamu Sen, teklifi 20 milyona “Saygısızlık” olarak niteledi.



2018-2019 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme görüşmelerinde Kamu İşveren Heyeti zam teklifini sundu.



Hükümetin teklifinde, kamu çalışanları ve emekliler için hem 2018 hem de 2019 yılları için altışar aylık dönemlerde yüzde 3+3 zam teklifi yapıldı.



Hükümetin beklentilerin çok altında kalan bu teklifi kamu çalışanlarının tepkisine neden oldu.



Türkiye Kamu Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, teklifi Ulusal Kanal’a değerlendirdi. Koncuk, “ Yüzde 3+3’ü müzakere bile edilemez” diye konuştu.



Resmi rakamların memurun içinde bulunduğu durumu açıkça ortaya çıkardığına dikkat çeken Koncuk, hükümete ‘ciddiye alınacak rakamlarla masaya gel’ çağrısı yaptı.



Toplu sözleşme masasından 20 milyon insanın beklentileri olduğunu belirten Koncuk, “Dağ fare doğurdu bile diyemiyorum” şeklinde konuştu.







Haber-Kamera: Tansev Kara

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