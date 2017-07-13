SOCAR'ın Star Rafinerisi inşaatında çalışan 346 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İZMİR'in Aliağa ilçesindeki SOCAR'ın Star Rafinerisi inşaatında çalışan 346 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.



Star Rafinerisi inşaatında çalışan 346 işçi, dün yedikleri öğle yemeği sonrası baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetiyle hastaneye sevk edildi. Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçilerin tamamının, müdahalenin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



İşçilerin yemeğinden alınan numunelerin incelenmek üzere laboratuvara gönderildiği bildirildi.