Onlar, kara elmas diyarında kömürün karasından çıkarıyor ekmeklerini... Bugün onların günü... Ocağa inmediler. Tören düzenleyip, yaşamını yitiren arkadaşlarını yad ettiler.

Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait maden ocağında, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi. Vali Erdoğan Bektaş, ülkenin ve milletin geleceğinin emekçilerin gayretiyle gelişeceğini vurguladı.

TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu, madenciliğin kentleri şekillendirdiğini, madencilerin ise her şey de var olduğunu söyledi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu ise madenciliğin dünyanın en zorlu mesleği olduğunun altını çizdi.

Törende iş kazalarında hayatını kaybeden madenciler için Kur'an-ı Kerim okundu, benzer acılar yaşanmaması için dua edildi.Törenin ardından da fotoğraf sergisi gezildi.

ulusal.com.tr