Manisa'da Ekinler Endüstri'de çalışan Türk Metal Sendikası'na üye 45 kadın işçi işten çıkarıldı. Diğer işçiler fabrika önünde eylem yaparak işten atılan arkadaşlarına destek verdi.
Türk Metal Sedikası 1 Nolu Şube başkanı Ercan Dereli işçileri ziyaret ederek eyleme destek verdi.
İşçiler, mücadeleyi sonuna kadar sürdürmekte kararlı.
ulusal.com.tr
Manisa'da Ekinler Endüstri işçileri, 45 sendikalı kadın işçinin işten atılmasını protesto etti, fabrika önünde eylem yaptı. Türk Metal Sendikası 1 No'lu Şube Başkanı Ercan Dereli, işçileri ziyaret etti.
Manisa'da Ekinler Endüstri'de çalışan Türk Metal Sendikası'na üye 45 kadın işçi işten çıkarıldı. Diğer işçiler fabrika önünde eylem yaparak işten atılan arkadaşlarına destek verdi.