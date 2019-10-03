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Alaattin Soydan mazbatasını aldı ve ilk röportajını Ulusal Kanal’a verdi

Türk Harb-İş Sendikası yeni Genel Başkanı Alaattin Soydan mazbatasını aldı ve ilk röportajını Ulusal Kanal’a verdi. Soydan, savunma alanındaki işçilerin sorunlarıyla ilgili atacağı adımları açıkladı, tank Palet Fabrikası ile ilgili tartışmalara da değindi.

Alaattin Soydan mazbatasını aldı ve ilk röportajını Ulusal Kanal’a verdi

Devir teslim töreni yapıldı, yeni genel başkan göreve başladı.

Türk Harb-İş Sendikası 28-29 Eylül tarihlerinde 16’ncı Olağan Genel Kurulu’nu Ankara’da yapmıştı. İki adayın yarıştığı kurultayda delegeler Başkent Şube Başkanı Alatttin Soydan’ı genel başkanlığa seçti.

Soydan, 2 Ekim’de sendikanın eski Genel Başkanı Bayram Bozal’dan mazbatasını alarak göreve başladı. İlk röportajını da Ulusal Kanal’a verdi.

Alaattin Soydan, sendikada örgütlü savunma alanında çalışan işçilerin sorunlarına değindi. 

Yeni başkan Soydan tartışması süren Tank Palet Fabrikası’na ilişkin de konuştu.

ulsual.com.tr

Etiketler; #Türk Harbİş Sendikası
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