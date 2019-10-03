Türk Harb-İş Sendikası yeni Genel Başkanı Alaattin Soydan mazbatasını aldı ve ilk röportajını Ulusal Kanal’a verdi. Soydan, savunma alanındaki işçilerin sorunlarıyla ilgili atacağı adımları açıkladı, tank Palet Fabrikası ile ilgili tartışmalara da değindi.

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