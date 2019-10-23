Antalya Büyükşehir Belediye işçileri grevde

Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde sessiz sedasız bir grev sürüyor.

Hak-İş'e bağlı Hizmet İş Sendikası'na üye işçilerin öncelikli talebi, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnsan Kaynakları A.Ş işçilerinin belediyenin diğer çalışanları ile eşit ücret alması.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde toplu iş sözleşmesi yetkisi 1 Nisan tarihinde alındı. Müzakerelerde anlaşma sağlanamaması üzerine Hizmet-İş Sendikası grev kararı aldı.

Şube Başkanı Muhammet Talha Kandil, grevin aynı zamanda, sürgün ve işten çıkarma gibi uygulamaların önüne geçmek için yapıldığını söyledi.. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in verdiği sözleri tutmasını talep etti.

Kandil, grevin Turizm kenti Antalya'da hizmetlerin aksamasına yol açmadan sürdürülmesine özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Vatan Partisi Antalya İl Başkanlığı grevde ki işçilere destek ziyaretinde bulundu. İl Başkanı Rıza Türkmendağ, sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.

İşçiler sınır ötesindeki Mehmetçiğe destek için de asker selamı verdi.

ulusal.com.tr