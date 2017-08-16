Arkadaş Kitabevi, Sosyal-İş üyesi 8 çalışanını işten çıkardı. Sendika karşıtı tutuma Sosyal İş Genel başkanı metin Ebetürk tepki gösterdi. Arkadaş Kitapevi işverenini sendikal haklara saygı göstermeye çağıran Ebetürk, işçi kıyımına son verilmesi gerektiğini söyledi.

Arkadaş kitabevi işçiye sırtını döndü.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DİSK’e bağlı Sosyal-İş Sendikası’nın Arkadaş Kitabevi’yle toplu iş sözleşmesi yapmak için gereken çoğunluğa sahip olduğunu tespit etti.



Ancak Arkadaş Kitabevi işvereni, Bakanlığın bu tespitine dava yolu ile itiraz etti. Bu süreçte Sosyal-İş üyesi 8 kişi işten çıkarılırken 5 kişi de istifaya zorlandı.



Sosyal-İş Genel Başkanı Metin Ebetürk işten çıkarılan işçilerle birlikte konuyla ilgili sendika genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.



Konuyu yargıya taşıdıklarını belirten Ebetürk, “Arkadaş Kitabevi okurlarını ve kamuoyunu haklı mücadelemize destek vermeye çağırıyoruz” diye konuştu.







HABER-KAMERA: TANSEV KARA

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