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Asansör boşluğuna düşen çocuk öldü

Kayseri'de, 8. katta arızalanan asansörden çıkmaya çalışan 11 yaşındaki Başbuğ Yiğit Koçyiğit, boşluğa düşerek yaşamını yitirdi

Asansör boşluğuna düşen çocuk öldü

Kayseri'de ikamet ettikleri apartmanın 8'inci katında arıza yapan asansörde kalan 11 yaşındaki Başbuğ Yiğit Koçyiğit, kabinden çıkmaya çalışırken boşluğa düşerek hayatını kaybetti.

Talas ilçesi Anaşehir Mahallesi'nde ikamet eden Koçyiğit, bindiği asansörün arıza yapması üzerine 8 ile 9. kat arasında kaldı.

Asansörün kapısını aralayan Koçyiğit, buradaki boşluktan aşağı kata inmeye çalışırken boşluktan zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Koçyiğit'in çığlını duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, cesedi bulunduğu yerden çıkarttı.

Otopsi için cenazesi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılan Başbuğ Yiğit Koçyiğit'in bu yıl 5. sınıfa geçtiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 


Kaynak: AA
Etiketler; #Talas #kayseri #Başbuğ Yiğit Koçyiğit #asansör
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