Atalay: Kabul etmeyiz dedik ve etmedik

Hükümet "enflasyona ezdirmedik" dedi, emek cephesi tepki gösterdi.

Milyonlarca çalışanın heyecanla beklediği 2020 yılı asgari ücreti 26 Aralık tarihinde açıklandı.

Görüşmelerde işçiyi temsil eden Türk-İş, Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un açıkladığı rakama tepki göstererek masayı terk etti. İşveren ve hükümetin imzaladığı yeni rakam 1 Ocak itibarıyla geçerli olacak.

Rakam açıklandı ancak tartışmalar sürüyor. Daha önce “jestimizi” yaparız diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan yeni rakama ilişkin ilk açıklama geldi.

Emek cephesi açıklanan rakamın yetersiz olduğunun altını çizdi, “enflasyona ezdirmedik” sözlerini eleştirdi.

Yeni rakama ilişkin ilk açıklamayı yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kararın oy çokluğuyla alındığını da hatırlattı. Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısında değişiklik yapılmasını istedi.

Türk-İş’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı da Ulusal Kanal canlı yayınına katılarak yeni ücreti değerlendirdi. Çağırıcı, özel sektörde asgari ücretle çalışan örgütlü işçilerinin olduğunu belirtti.

Asgari ücretle çalışan işçiler rakama tepki gösterdi, geçim sıkıntısı yaşadıklarını söyledi.



HABER: SEDA AKYÜZ KAMERA: TANSEV KARA

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