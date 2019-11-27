Ayhan Doğan: Belediye başkanın baskısı ile sendika değişti
İzmir’de Gaziemir Belediyesi’nde çalışan 580 işçi 3 saat içinde Türk-İş’e bağlı sendikadan istifa edip DİSK’e bağlı sendikaya üye oldu. 1 Şubat 2020’ye kadar yetkili olan Belediye İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, CHP’li belediye başkanı Halil Arda’nın talimatıyla sendika değişimi yapıldığını söyledi.
580 işçi sendika değiştirdi. İşçiler üç saat içinde yetkili sendikadan ayrıldı ve başka sendikaya kaydoldu. Olay İzmir’in CHP’li Gaziemir Belediyesi’nde yaşandı.
Yetkili sendika Türk-İş’e bağlı Belediye-İş’ti. Yerel seçim ile belediye başkanı değişti ve sendika ile görüşmeler başladı.
Belediye İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın talimatıyla 580 işçisinin sendika değiştirdiğini söyledi.
Belediye-İş sendikası yönetimi emekçilerin sendika değiştirmesine rağmen tedirgin olduğunu düşünüyor. Çünkü sendika değişiminden sonra da 5 emekçinin işine son verildi.
Belediye İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Genel-İş Sendikasına ağır bir dille eleştirdi. “İşçiyi müşteri olarak görüyorlar” dedi.
Belediye-İş’ten Genel-İş’e geçen işçiler, Gaziemir Belediyesi Başkanı Halil Arda ile birlikte kutlama yaptı.
Genel-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız da Belediye-İş’i hedef aldı, “işçiyi sattılar” dedi.
HABER: UFUK AKKAYA – KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr
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