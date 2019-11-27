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Ayhan Doğan: Belediye başkanın baskısı ile sendika değişti

İzmir’de Gaziemir Belediyesi’nde çalışan 580 işçi 3 saat içinde Türk-İş’e bağlı sendikadan istifa edip DİSK’e bağlı sendikaya üye oldu. 1 Şubat 2020’ye kadar yetkili olan Belediye İş Sendikası 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, CHP’li belediye başkanı Halil Arda’nın talimatıyla sendika değişimi yapıldığını söyledi.

EMEK 27.11.2019, 20:36
Ayhan Doğan: Belediye başkanın baskısı ile sendika değişti

580 işçi sendika değiştirdi. İşçiler üç saat içinde yetkili sendikadan ayrıldı ve başka sendikaya kaydoldu. Olay İzmir’in CHP’li Gaziemir Belediyesi’nde yaşandı.

Yetkili sendika Türk-İş’e bağlı Belediye-İş’ti. Yerel seçim ile belediye başkanı değişti ve sendika ile görüşmeler başladı.

Belediye İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın talimatıyla 580 işçisinin sendika değiştirdiğini söyledi.

Belediye-İş sendikası yönetimi emekçilerin sendika değiştirmesine rağmen tedirgin olduğunu düşünüyor.  Çünkü sendika değişiminden sonra da 5 emekçinin işine son verildi.

Belediye İş Sendikası İzmir 4 No’lu Şube Başkanı Ayhan Doğan, Genel-İş Sendikasına ağır bir dille eleştirdi. “İşçiyi müşteri olarak görüyorlar” dedi.

Belediye-İş’ten Genel-İş’e geçen işçiler, Gaziemir Belediyesi Başkanı Halil Arda ile birlikte kutlama yaptı.

Genel-İş Sendikası İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Arif Yıldız da Belediye-İş’i hedef aldı, “işçiyi sattılar” dedi.

HABER: UFUK AKKAYA – KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr

#izmir #türkiş
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