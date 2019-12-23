Bakırcılar Çarşısında geçen 73 yıl

Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Gaziantep'te, Bakırcılar Çarşısı yaklaşık 5 asırdır ustaların çekiç sesleri ile çınlıyor. Çarşının en yaşlı ustası ise tam 73 yıldır elinde çekiciyle bakıra hayat veren Selman Çarlı…



Selman usta, çarşıya ilk adımını henüz 7 yaşında bir çocukken atmış… Dar gelirli bir ailenin çocuğu olan Çarlı, bakırcılığı öğrenmesi için babası tarafından bir ustanın yanına çırak olarak verilmiş. "Yıl 1946 ayağımda bir ayakkabım bile yoktu" diyor Selman Usta…



Selman Çarlı, şimdi 80 yaşında. 73 yıldır çekici elindeki hiç bırakmamış… Çalışırken kendini mutlu hissettiğini söyleyen Çarlı, bakıra dokunmanın, bakır eşya kullanmanın daha sağlıklı olduğuna dikkat çekiyor.



Selman Usta, eskiden her evde çeşitli amaçlarla yoğun olarak kullanılan bakırın, günümüzde turistik bir süs eşyasına dönüştüğünü belirtiyor.



Selman Çarlı, oğlu ve torununa da bakırcılığı öğretmiş…. Şimdilerde 3 kuşak yan yana Bakırcılar Çarşısındaki dükkânlarında kısmetlerini bekliyorlar…

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