Binlerce metal işçisi zam bekliyor

Binlerce metal işçisinin beklediği zam görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

120 bine yakın metal işçisinin 2019-2021 yıllarında alacağı zam oranları için ilk 60 günlük sürecinin sonuna gelindi. 3 aylık süre içinde işçiyle işveren 4 kez masaya oturdu.

Masada işçiyi Türk-İş’e bağlı Türk Metal Sendikası, işvereni ise Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası temsil etti.

İşçinin bu zam talebini işveren kabul etmedi. Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası işçiye yüzde 6.05'lik bir zam teklif etti. İşçinin gece çalışma tazminatı yüzde 15 olsun talebini de reddeden işveren bu rakamın yüzde 10 olarak kalmasını istedi.

Taraflar arasında anlaşmanın sağlanamamasıyla birlikte uyuşmazlık tutanağı hazırlandı. Tutanak önümüzdeki günlerde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sunulacak. Böylece binlerce metal işçisinin zam pazarlığında devreye arabulucu girecek.

15 günlük arabulucu sürecinde de uzlaşı sağlanamazsa taraflar için ikinci 60 günlük süreç başlayacak. İşçi ve işveren tarafı tekrar rakam üzerinde anlaşmak için masaya oturacak.



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