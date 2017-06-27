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Bodrum'da iş kazası: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dekor amaçlı kullanılmak için kaynak yapılan varilin patlaması sonucu iki kişi yaralandı

Bodrum'da iş kazası: 2 yaralı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bir işletmede kaynak yapıldığı sırada meydana gelen patlamada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Gümbet Mahallesi'nde bir işletmede dekoratif amaçlı kullanılmak için kaynak yapılan bir varil, ısınıp genleşerek patladı. Patlama nedeniyle olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Yaralanan Sergen Saltabaş ve Mustafa Şimşek, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak yapılan varilin içinde bir miktar yağ olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #varil #kaynak #iş kazası #bodrum
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