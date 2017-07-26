Şanlıurfa'daki bir tekstil fabrikasında, yönetimden üretime kadar her aşamada kadınlar çalışıyor. 300 kadının çalıştığı fabrikada üretilen kıyafetler, İstanbul'dan Türkiye'ye ulaşıyor.

Bu fabrika çalışan herkes kadın.



Şanlıurfa'daki bir tekstil fabrikasında, yönetimden üretime kadar her aşamada kadınlar çalışıyor.



Birecik ilçesinde 5 yıl önce kurulan, 300 kadının çalıştığı fabrikada üretilen kıyafetler, İstanbul'dan Türkiye'ye ulaşıyor.



Çalışan kadınlardan kimi kazandığı parayla ailesinin geçimini sağlarken, kimi de eğitim masraflarını karşılamanın mutluluğunu yaşıyor.



Fabrikanın emekçilerinden biri de Zuhal Büyüksoy. 5 yıl önce ücretli öğretmenlik yaparken bir teklif üzerinde fabrikada çalışmaya başlamış. Farklı pozisyonlarda çalıştıktan sonra şimdi yoluna planlama müdürü olarak devam ediyor.



Fabrikanın yönetim kurulu üyesi Cemal Erkoç da amaçlarının işi büyüterek daha fazla kadına istihdam sağlamak olduğunu belirtiyor.





ulusal.com.tr